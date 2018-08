Le 24 ore di Foa da presidente Rai Ma Salvini pensa allo strappo | «Resti comunque»

Salvini sente Berlusconi : "sconcerto e stupore" per posizione di "parte di FI" su Foa : Matteo Salvini avrebbe espresso "sconcerto e stupore" per la posizione di una "parte di Forza Italia che intende schierarsi con il Pd", domani, non partecipando al voto in commissione di Vigilanza sulla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. E' quanto si apprende da fonti vicine al segretario leghista. Dopo giorni in cui il vice premier avrebbe evitato qualsiasi contatto, Salvini e Berlusconi - si riferisce - ...

"Foa lavora per Berlusconi - passa Che errore se torna il Nazareno..." : Rai, intervista di Affaritaliani.it ad Alessandro Morelli, responsabile Comunicazione della Lega. "Foa è la persona migliore in questa fase storica e culturale per rilanciare un'azienda ferma come la Rai" Segui su affaritaliani.it

Rai - le opposizioni contro FoaIl vergineo candore di Pd - FI e Leu : La maggioranza di governo ha "osato" indicare come presidente dell'ente radiotelevisivo di Stato, Marcello Foa, scrittore e giornalista con doppia cittadinanza, italiana e svizzera, e con un'interminabile curriculum che spazia da caporedattore esteri de "Il Giornale" Segui su affaritaliani.it

Rai - Pd contro l'elezione di Foa : 'Fi voti contro'. Lui : 'Riporterò la tv pubblica al vecchio splendore' : È subito battaglia in Rai dopo le nomine di Marcello Foa alla presidenza e Fabrizio Salini come ad, decise da Cinquestelle e Lega. Le opposizioni insorgono con un appello chiaro a Forza Italia ...

Marcello Foa : "Riporterò la Rai al vecchio splendore". Pd e Leu all'attacco : I dem: "Ci opporremo in tutti i modi all'elezione di Marcello Foa a presidente della Rai". Leu: "Forza Italia non lo voti" SCHEDA / Chi è Marcello Foa SCHEDA / Chi è Fabrizio Salini, nuovo ad della ...

