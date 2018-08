Lazio | Zingaretti molla il M5s e imbarca due ex assessori di Alemanno e Polverini

Animali - Zingaretti accoglie la richiesta degli animalisti italiani : “No alla pre-apertura della caccia nel Lazio” : “La Regione Lazio è all’avanguardia in Italia per la tutela della fauna. Esprimiamo il nostro apprezzamento per la scelta del Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e della Giunta Regionale, che hanno accolto la richiesta degli Animalisti italiani Onlus di non autorizzare alcuna pre-apertura della Stagione Venatoria”. Lo rende noto Walter Caporale, Presidente di Animalisti italiani Onlus. “Si tratta di una scelta di civiltà – ...

Pd - per la segreteria Zingaretti punta sui risultati della rielezione in Lazio. Ma ci sono anche vecchi atti e obiettivi ripetuti : Nicola Zingaretti dà il via alla sua campagna elettorale per la segreteria del Partito democratico. E lo fa distribuendo un opuscolo in cui sono elencati i “100 fatti in 100 giorni” realizzati durante questi quattro mesi e mezzo passati dalla rielezione a presidente della Regione Lazio, avvenuta il 4 marzo scorso. Un ruolo privilegiato quello del governatore rispetto ai suoi potenziali competitor alla leadership del centrosinistra, vista la ...

ESPERIMENTO 'DTT' ENEA - Lazio E ABRUZZO AI FERRI CORTI : ZINGARETTI - 'RITIRATE RICORSO!' : ... dato che mette alla prova la capacità delle nostre istituzioni di fare sistema intorno a una preziosa opportunità per diventare leader internazionali nella scienza e nello sviluppo. Pur essendo ...

Zingaretti - inviata a Di Maio la legge del Lazio sui rider : ... ma intanto se arriveremo a termine, approvando in Consiglio la legge, mi auguro con la concertazione e l'ascolto di tutti, allora si sarà fatto un buon lavoro per la nostra economia regionale e per ...

Prima legge su rider nel Lazio - Zingaretti 'brucia' Di Maio : Più diritti, più tutele, più innovazione in materia di salute e sicurezza ai lavoratori della gig economy. È questa in sintesi la proposta di legge, 'Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori ...

La regione Lazio dice addio al cottimo per i rider. Zingaretti : "Di Maio non impugni la legge" : La sua giunta ci ha lavorato per oltre un mese e mezzo. E ora che la nuova proposta di legge a tutela dei rider è realtà, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti non vuole che che il governo ne rallenti l'iter: "Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea di lavoro come competenza di ...

Rider - nel Lazio prima proposta di legge. Zingaretti a Di Maio : “Non la impugni” : “Non è una provocazione“, il percorso è iniziato prima e non vuole essere “una legge contro qualcuno“. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presenta così la proposta di legge regionale sulla tutela e la sicurezza dei Rider, definiti “lavoratori digitali”, uno degli argomenti al centro dei primi incontri – lunedì scorso quello con Foodora e gli altri gruppi che gestiscono le consegne a ...

Zingaretti : nel Lazio cresce l'economia con diritti e innovazione : Nel suo ultimo rapporto «l'economia del Lazio» diffuso il 15 giugno la Banca d'Italia analizza in maniera molto chiara e puntuale le dinamiche economiche in atto nella nostra regione. So che siamo ...

Lazio - si vota in due Municipi romani e sul Litorale tra incognita M5s e ‘modello Zingaretti’. Sgarbi unisce Lega e comunisti : Spunti molto interessanti per il futuro locale e nazionale. È quanto potrebbero delineare i risultati delle elezioni amministrative nei 47 Comuni (su 762) chiamati al voto nel Lazio. Sarà per questo che in due Municipi romani e in tre comuni importanti come Fiumicino, Velletri e Santa Marinella, il centrosinistra fa le prove di coalizione, sulla spinta di Nicola Zingaretti – che vuole riproporre il modello sul nazionale – auspicando di ...

Zingaretti : 9 giugno sarò al Roma Pride insieme a Regione Lazio : DIRITTI. Pride, Zingaretti: PIAZZA CHE CHIEDE PIÙ DIGNITÀ È ANCHE NOSTRA Roma – Di seguito il tweet di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “sarò al #RomaPride il 9 giugno. Perché è un grande, festoso e bellissimo evento civile e popolare. Quando una piazza chiede più diritti e dignità per tutti, allora è la nostra piazza. C’è la nostra gente e per questo la Regione Lazio e io ci saremo”. L'articolo ...