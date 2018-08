Lazio | ufficiali Correa e Badelj | i dettagli dei contratti

La Lazio “ufficializza” un doppio colpo da urlo! : Milan Badelj e Tucu Correa faranno parte della rosa della Lazio, dopo le visite mediche di rito arriverà la firma dei contratti “Milan Badelj e Tucu Correa atterreranno all’Aeroporto Internazionale di Roma–Fiumicino “Leonardo da Vinci” rispettivamente alle ore 17:05 con il volo proveniente da Zagabria ed alle ore 23:40 con il volo proveniente da Siviglia”. La Lazio, attraverso il proprio account Twitter, ufficializza il ...

Lazio-Triestina : le formazioni ufficiali e il live dell'amichevole : ROMA - Terza amichevole stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi , che per la sfida contro la Triestina , inizio ore 17, conferma il 3-5-2 ma mischia le carte lasciando inizialmete in panchina Acerbi ...

L'Atletico Madrid ufficializza Gelson Martins : lo aveva seguito anche la Lazio : Gelson Martins è un nuovo giocatore delL'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato sul suo sito ufficiale. Il 23enne centrocampista portoghese, reduce dai mondiali russi, ha ...

DIRETTA/ Lazio Top 11 Cadore (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - al via! : DIRETTA Lazio Top 11 Cadore, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che la squadra biancoceleste gioca contro una selezione locale(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:46:00 GMT)

La Lazio ufficializza un altro colpo dopo Durmisi : il comunicato ed i dettagli : Lazio che si rafforza ulteriormente con lo scopo mai negato di raggiungere la Champions League dopo la delusione dell’annata appena conclusa Lazio molto attiva in questa prima fase di calciomercato. Il club del presidente Lotito, ha ufficializzato oggi un altro acquisto per Simone Inzaghi, si tratta di Berisha, centrocampista che di certo tornerà utile al tecnico: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le ...

Var in Serie A : calano simuLazioni - cartellini e proteste. Tutti i numeri ufficiali : Al Var non la si fa. E non potrebbe essere altrimenti. Nella stagione 2017-2018, la prima in Serie A, sono calate le simulazioni, i cartellini , gialli e rossi, , le proteste. È aumentato il tempo ...