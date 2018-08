Lazio | Milinkovic esce allo scoperto | ' Da qui non mi muovo'

Lazio - Inzaghi è tranquillo su Milinkovic - ecco perché : In tempo di calciomercato un po' di incertezza è d'obbligo, come riporta il Corriere dello Sport: Lotito voleva 155 milioni, ma la cifra è diventata irraggiungibile dopo l'affare Ronaldo alla Juve, ...

Lazio - Milinkovic : "Se rimango? Certo che sì" : Il centrocampista serbo tranquillizza i tifosi sul suo futuro al termine delle visite mediche. Domani si unirà ai suoi compagni al raduno a Formello

Lazio - Lotito : 'Milinkovic via solo per offerta indecente. Bari? Mi piacciono le sfide' : Rincara la dose, Claudio Lotito. A poche ore dalla risposta di Milinkovic a un tifoso sulla sua permanenza , 'Certo che resto qui', , il presidente della Lazio ribadisce: 'Io non l'ho mai messo in ...

Lazio - Lotito : 'Mai messo in vendita Milinkovic. Valuteremo evenutali offerte indecenti' : Claudio Lotito , presidente della Lazio , ha parlato ai microfoni di RMC Sport del futuro di Milinkovic-Savic : 'Io non ho messo in vendita Milinkovic, come in tutte le cose se arriveranno offerte indecenti si valuterà. Nell'interesse esclusivo del club, non ho mai ...

Milinkovic-Savic a un tifoso : 'Se resto alla Lazio? Certo' : ROMA - ' Se resto? Certo, non lo vedi che sono qua '. E' la risposta di Sergej Milinkovic-Savic a un tifoso in occasione delle visite mediche stamane alla clinica Paideia. Il giocatore serbo è ...

Lazio - arriva Milinkovic-Savic ma il calciomercato può regalare ancora sorprese : L’assenza nella giornata di ieri di Milinkovic-Savic aveva preoccupato i tifosi della Lazio, il centrocampista infatti non si è presentato per le visite mediche, tante voci di mercato poi il motivo ha un pò tranquillizzato tutti: Milinkovic ha perso il volo a causa di un incidente. Il serbo ha svolto le visite mediche nella giornata di oggi ma il futuro del calciatore è ancora tutto da scrivere. Lotito ha sempre confermato di ...

Lazio - svolta Milinkovic-Savic : la decisione sul futuro la svela lo stesso Sergej! : Milinkovic-Savic ha risposto al quesito che tutti i tifosi della Lazio si stanno ponendo in queste ore: quale futuro per il centrocampista? “Sergej, resti vero? Certo, non lo vedi che sono qui?” Milinkovic-Savic ha risposto così quest’oggi ai cronisti che lo hanno preso d’assalto all’uscita dalle visite mediche di rito con la Lazio. Il calciatore ha dunque svelato di voler rimanere alla Lazio ancora per un’altra ...

Lazio - Milinkovic-Savic stavolta c'è. Visite a Roma con Badelj e Correa : Sergej Milinkovic-Savic, 23 anni, centrocampista della Lazio. Ansa Allarme rientrato definitivamente, almeno per il momento. Milinkovic-Savic questa mattina, poco dopo le 8.30 si è presentato in ...

Lazio - ecco Milinkovic-Savic : visite mediche per il serbo - ci sono anche Badelj e Correa : E alla fine arrivò anche Sergej Milinkovic-Savic. sono state ore di apprensione per i tifosi della Lazio, con il centrocampista serbo che era atteso nella giornata di lunedì per sostenere le visite ...

Lazio - visite per Milinkovic - tifosi in delirio : 'Resta qui'. Test per Badelj e Correa : Per varcare l'ingresso della Paideia deve fare lo slalom tra i tifosi, Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio, valutato intorno ai 150milioni di euro dal presidente Lotito e oggetto ...

Lazio - è sbarcato Milinkovic-Savic : Con un giorno di ritardo il serbo è arrivato alla Clinica Paideia: Juventus, Chelsea e Real Madrid sono in attesa di sviluppi

Lazio - è arrivato Badelj. E torna anche Milinkovic : Giornata di arrivi in casa biancoceleste. Alle 18:16 è sbarcato a Roma Milan Badelj, che la Lazio ha prelevato a parametro zero dalla Fiorentina. Il suo volo, partito da Zagabria, ha fatto uno scalo ...

Lazio - Milinkovic salta le visite. L'ag : "Ha solo perso l'aereo" : Mattinata frenetica in casa Lazio, con il centrocampista serbo che non è sbarcato nella Capitale nonostante le visite in programma. A fare chiarezza però ci ha pensato L'agente

Milinkovic Savic - strappo con la Lazio? Atteso al ritiro - ma non arriva : È tempo di rientri. Oggi, lunedì 30 luglio, i giocatori reduci dal mondiale si sono riuniti con le rispettive squadre per allenarsi in vista della prossima stagione. Tra i tanti ci sarebbe dovuto ...