Lavori per 8 miliardi | 800 lavoratori impiegati | ecco l' alta velocità Torino-Lione

Al via Lavori per 202 case Ater Pescara : Pescara - Sono cominciati i lavori per riqualificare 202 alloggi popolari di proprietà dell'Ater di Pescara ubicati in via Caduti per Servizio, in località Fontanelle. L'investimento che la Regione ha programmato ammonta a 2 milioni 465mila euro ed interessa circa 600 inquilini. L'impresa Sodima di L'Aquila ha insediato il cantiere e ordinato i mAteriali per l'esecuzione delle opere. Le ditte aggiudicatarie ...

Raggi : Partiti Lavori per pista ciclabile Tuscolana : Roma – “Parte il restyling di via Tuscolana nel VII municipio. Come promesso sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile: un tracciato di circa 2,2 chilometri, da Porta Furba fino a Cinecitta’”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Un nuovo collegamento che andra’ ad ampliare la mappa delle piste ciclabili di Roma e ricucira’ parti ...

Milano - l'estate calda dei cantieri : i Lavori stradali dal centro alla periferia : Ad agosto Milano si svuota. Si fa per dire: chi invece resta in città e deve andare al lavoro, si trova ogni mattina a fare i conti con i cantieri aperti. Centodieci tra strade e marciapiedi verranno ...

Grumo - Lavori in corso per la nuova circonvallazione. Sindaco d'Atri : 'Soluzione al traffico cittadino' : Procedono i lavori della nuova circonvallazione a Grumo, una bretella che collegherà via Toritto alla strada per Cassano, passando attraverso la Zona Pip. A comunicarlo è stata la stessa ...

Un operaio ritrova strana bottiglia durante i Lavori : all'interno munizioni di una pistola : LECCE - Ennesimo arresto per stalking. A Carmiano, infatti, è finito ai domiciliari Ivano Martena. Sono stati i carabinieri della stazione di Lizzanello a fermare l'uomo, un 42enne, eseguendo una ...

Sci alpino - Mondiali Cortina 2021 : inizia la corsa - cominciati i Lavori per la nuova Ski Area : Incomincia la corsa verso i Mondiali 2021 di sci alpino che si disputeranno a Cortina d’Ampezzo. La Perla delle Dolomiti è pronta a ospitare la rassegna iridata, un evento importantissimo per tutta la zona e che avrà un’importante ricaduta economica. La manifestazione potrebbe diventare anche un volano verso le Olimpiadi Invernali 2026 nel caso in cui venisse accettata la proposta della cittadina veneta. Oggi Luivalerio ...

Via ai Lavori per le navi del Qatar : Questa mattina presso lo stabilimento di Muggiano, La Spezia, si è svolta la cerimonia del primo taglio di lamiera della prima corvetta classe 'Doha', commissionata a Fincantieri dal Ministero della ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i Lavori per realizzazione Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.500, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 56 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.720 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle Marche, 824 nella Regione Lazio, 752 in Umbria, e 238 in Abruzzo. Ulteriori 216 ...

Al via la riasfaltatura della rotonda tra Cuneo e Confreria - Lavori notturni per creare meno intralcio : "Come da ordinanza emanata dalla Provincia e come già segnalato da alcuni organi di stampa - scrive la polizia municipale di Cuneo - si conferma che, a partire da stasera , 31 luglio, , avranno inizio ...

Fincantieri : a Muggiano al via Lavori prima corvetta per Qatar : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Al via i lavori della prima corvetta per il Qatar. Alla presenza del Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del Qatar Khalid Bin Mohamed Al Attiyah e del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, accolti dal presidente e dall’amministratore delegato di Fincantieri Giampiero Massolo e Giuseppe Bono, si è svolta oggi presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) la cerimonia per il taglio lamiera ...

Fincantieri : a Muggiano al via Lavori prima corvetta per Qatar (2) : (AdnKronos) – La prima corvetta classe ‘Doha”, di cui oggi si è tagliata la prima lamiera, è progettata in accordo al regolamento RINAMIL e sarà un’unità altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare al ruolo di nave combattente. Avrà una lunghezza di circa 107 metri, una larghezza di 14,70 metri, una velocità massima di 28 nodi, ...

Milan - Calabria è sicuro : “Lavoriamo per un grande campionato” : Ci aspettiamo di fare un grande campionato, stiamo lavorando tanto per arrivarci nel migliore dei modi e sono fiducioso”. Il Milan prepara negli Usa la prossima stagione e Davide Calabria e’ pronto a scommettere sui rossoneri, non solo in Italia. “Lo scorso anno siamo usciti contro l’Arsenal, una grande squadra, ci poteva stare ma non fa mai piacere – racconta dell’esperienza in Europa League – Noi ...

Due nuove gare pubbliche vinte da AeC Costruzioni - Lavori per oltre 4 milioni di euro : Sono due le gare pubbliche vinte da AeC Costruzioni negli ultimi mesi. I lavori hanno un valore globale superiore ai

Ristrutturazioni - Lavori "green" e sisma bonus : tutte le agevolazioni 2018 per gli immobili : Per il 2018 sono previsti una serie di bonus per quanto riguarda gli immobili. Si va infatti dalle agevolazioni fiscali sulle Ristrutturazioni alle detrazioni sulle spese per interventi di sistemazione del verde. Ma ci sono anche...