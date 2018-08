L' aumento per Acquah porta Krunic al Toro

Mutui : ricerca - a Milano +15% per il fisso ed erogati in aumento : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Se nel 2017 il mutuo a tasso fisso per l'acquisto di una casa era legato al 64,18% delle domande, chi oggi chiede un mutuo a Milano, nel 79,37% dei casi, sceglie di indicizzare il finanziamento con tasso fisso; un incremento di 15 punti percentuali. Emerge da una analisi

Caldo rovente in arrivo : temperature in aumento - fino a 43°C percepiti : Un’ondata di Caldo sta interessando tutta l’Italia: il picco è atteso giovedì 2 Agosto quando la temperatura percepita a metà giornata potrebbe raggiungere i 43°C a Genova, nei pressi del capoluogo ligure e nella zona di Alghero, in Sardegna, secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nella stessa giornata si prevedono temperature percepite fino a 42°C anche nella provincia di Varese e vicino ...

Caldo - Trentino : temperature in aumento con punte anche superiori ai 35°C : “Molto Caldo anche in Trentino in questi giorni pur non sussistendo le condizioni per un’allerta meteo. Un vasto promontorio di matrice africana – rileva MeteoTrentino, come riporta una nota dell’amministrazione provinciale – è presente sul Mediterraneo centrale ed estende la sua influenza a tutto l’arco alpino, determinando una fase di bel tempo estivo con temperature in aumento. A partire da oggi – martedì ...

Tari - annullato aumento del 10 per cento : tornano le tariffe dell'anno precedente : SAN PIETRO VERNOTICO - Così come era stato annunciato in campagna elettorale, l'amministrazione Rizzo è riuscita ad annullare l'aumento del 10 per cento della Tari disposto dalla commissaria ...

Caldo in Umbria : temperature in aumento - oggi attesi 38-39°C : In Umbria la colonnina di mercurio è in aumento: oggi sono previsti picchi di 38-39°C con cielo sereno. Nel consueto bollettino con le previsioni delle ondate di calore del Ministero della Salute la città di Perugia è contrassegnata da bollino rosso. La situazione meteo rimarrà tale anche nei prossimi giorni, secondo le previsioni meteo del centro funzionale della Protezione civile regionale. Ieri il termometro ha fatto registrare valori intorno ...

Caldo : in aumento gli accessi al pronto soccorso di Perugia : L’emergenza Caldo ha provocato per la prima in questo ultimo periodo un aumento di accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Il direttore della struttura complessa, il dottor Paolo Groff, fa sapere, attraverso l’ufficio stampa, che mediamente i pazienti in osservazione al pronto soccorso sono 170, mentre oggi se ne sono registrati circa 190, con un incremento che ha riguardato persone anziane affette da patologie ...

Pistoia - comitati e cittadini contro l’aumento dei vivai : “Io in ospedale per una irritazione da diserbanti e insetticidi” : “Dopo diversi giorni di trattamenti nei vivai che circondano la mia casa sono andata al Pronto Soccorso“, denuncia Sandra Reali, mostrando il referto della Usl locale, “mi hanno diagnosticato un’irritazione delle mucose da diserbante, con prognosi di quattro giorni”. La casa di Sandra Reali è circondata da vivai, in una zona di valore paesaggistico che sarà riconosciuta come vocata al vivaismo. Prima era ...

Vaccini - in Toscana trend in aumento : superata la soglia del 95% : In aumento tutte le vaccinazioni in Toscana nel 2017. La Regione ha inviato alle direzioni di tutte le aziende sanitarie toscane il report sulle coperture vaccinali eseguite nel 2017. Il trend positivo riguarda tutte le vaccinazioni, la soglia del 95% fissata dai Lea (Livelli essenziali di assistenza) e dal Piano nazionale prevenzione vaccinale è raggiunta per l’esavalente, anche se i risultati più evidenti si possono apprezzare nelle ...

Decreto Dignità - niente aumento del costo dei contratti per colf e badanti : Approvato emendamento del Pd per non aggravare le famiglie. 'Salvi' fino a novembre i contratti a termine già in essere

Genova - allerta gialla per ondate di calore/ Meteo : caldo in aumento - domenica previsti 35 gradi : Genova, allerta gialla per ondate di calore. Meteo: caldo in aumento, domenica previsti fino 35 gradi in pianura. Bel clima e temperature elevate previsti in Liguria nel weekend(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Dl dignità - colf e badanti escluse da aumento costi per i contratti - : Un emendamento presentato dal Pd e approvato dalle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera stabilisce che per queste categorie non sarà previsto l'aumento contributivo dello 0,5% per i rinnovi. Ok a ...

CIR chiude semestre con utile quasi stabile e ricavi in aumento per acquisizioni : Teleborsa, - Il Gruppo CIR chiude il primo semestre con un utile netto di 25,4 milioni rispetto ai 26,8 milioni nel primo semestre 2017. I ricavi del gruppo sono cresciuti del 4,9% a 1.431,1 milioni. ...

