L' aria che tira | Mauro Corona contro il regista Tutta colpa del sigaro Video

Olimpiadi d'Italia - perché la candidatura unitaria Milano-Torino-Cortina nasce già zoppa : Il presidente del Coni aveva prospettato una candidatura unitaria delle tre città, ma il sindaco di Milano molla Malagò: "Le...

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

Troye Sivan e ariana Grande : la versione con i bambini del video di “Dance To This”è la cosa più dolce che vedrai oggi : Aww The post Troye Sivan e Ariana Grande: la versione con i bambini del video di “Dance To This”è la cosa più dolce che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

1 agosto - Icaro Caduto di e con Gaetano Colella al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano - Ostuni - : ... il Posto delle Favole al Parco, La rassegna Il Posto delle Favole al Parco di Teatro Madre prosegue, ogni venerdì, alle ore 21.00, fino al 17 agosto, con i seguenti spettacoli: venerdì 3 agosto, ...

Reggio Emilia - velocizzava pratiche per cittadinanza stranieri in cambio di tangenti : arrestata funzionaria Prefettura : Un sistema di mazzette così consolidato da non richiedere nemmeno una parola, grazie al quale le domande per la cittadinanza italiana di alcuni extracomunitari che vivono a Reggio Emilia saltavano magicamente la fila. Il costo dell’avanzamento era di almeno 500 euro, soldi che si dividevano i titolari di agenzie di pratiche per stranieri e la responsabile dell’Ufficio cittadinanza della Prefettura, che riceveva il denaro per accelerare il ...

Perché è la Cina la nuova variabile per i mercati europei : Milano. Mentre le Borse europee sembrano privi di particolare dinamismo, se non su singoli titoli movimentati dai risultati del primo semestre, gli osservatori di mercato sono sempre più concentrati sul crescente ruolo della Cina nello scenario economico globale. Messo alle strette dalla guerra sui

Ufficiale Honor Note 10 in Cina : scheda tecnica e prezzo delle tre varianti : Oggi 31 luglio è stato il giorno della presentazione di Honor Note 10, un dispositivo tanto grande quanto potente. Passiamo subito a dettagliarvi le specifiche tecniche, così possiate rendervi conto esattamente di che tipo di smartphone si parla. Di gran pregio lo schermo AMOLED da 6.95 pollici FullHD+ (2220 x 1080 pixel), rigorosamente senza notch e in formato 18,5:9 (rivestimento in vetro 2,5D). Il pannello supporta la tecnologia HDR10, con ...

Quellocheconta.gov - lo Stato confonde l’educazione finanziaria con la pubblicità alle banche : Non è solo un sperpero di denaro pubblico – comunque di 750mila euro già solo per iniziare -, il portale Internet del Comitato governativo per l’educazione finanziaria (Edufin) www.Quellocheconta.gov.it è molto peggio. Articoli censurati Sorvoliamo sull’enfatizzare come consigli utili una serie di ovvietà quali: “Informati bene” o “Abbi cura dei tuoi soldi”. È però grave che la sezione delle “News” sia zeppa di interviste autocelebrative a ...

Giappone : BoJ manterrà tassi invariati - focus anche su questione commerciale - analisti - : "Ci aspettiamo che la Banca centrale Giapponese mantenga invariata la politica monetaria. Con il controllo della curva dei rendimenti, politica avviata a settembre 2016, la BoJ mira a mantenere i ...

Michele Placido va in scena con un'opera unica sul sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli - ad Assisi : La formazione musicale lavora in tutto il mondo su fonti storiche presenti negli archivi e biblioteche della città di Assisi, dove appunto il gruppo ha la sua sede. Lavorando sulla musica del ...

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul mercato : “non ho fatto nessuna offerta per Di Maria. Balotelli? Sono anni che gli dico no” : Il presidente del Napoli ha parlato del mercato, sottolineando come Balotelli e Di Maria non arriveranno mentre Mertens resterà in azzurro “E’ falsissimo che abbiamo offerto 30 milioni per Di Maria. Balotelli? Non interessa, Sono anni che gli dico di no. Mertens invece resta“. Mertens – Gerardo Cafaro/LaPresse Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce l’interesse per Angel Di Maria e Mario ...

Napoli : arias esclude Ochoa - visite mediche per Sabaly : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , col Napoli e soprattutto col presidente De Laurentiis andrà pattuita la strategia sulla clausola perché il club azzurro potrebbe anche non concedere più ai ...

Corleone - campo di volontariato nazionale di Legambiente : educazione ambientale e sostenibilità - ma anche legalità : ... domenica 29, ; dibattito organizzato in collaborazione con la CGIL e la Camera del Lavoro di Corleone sul tema dello sfruttamento dei migranti nel mondo agricolo ed il contrasto al fenomeno del ...

Dl dignità - alle slot si giocherà solo con la tessera sanitaria : Approvato anche un emendamento che esclude colf e badanti dall'aggravio dello 0,5% sul rinnovo dei contratti a termine