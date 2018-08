LARA E MICHAEL Lui chiede una seconda possibilità? Temptation island 2018

Temptation Island - spoiler quinto episodio : falò finali - LARA e Michael forse al capolinea : La quarta puntata di Temptation Island 2018 [VIDEO]conclusasi un po' di ore fa, ha visto nuovamente molti colpi di scena avvincenti. Infatti, la penultima puntata della quinta edizione di Temptation è stata incentrata di nuovo molto sulla coppia Lara e Michael: difatti la fidanzata ha dovuto assistere nuovamente ad alcuni comportamenti davvero scorretti del fidanzato con alcune single, optando di cambiare totalmente anche i suoi atteggiamenti ...

Temptation Island - LARA e Michael : le parole choc di De Giorgio : Temptation Island 2018 sta giungendo a conclusione, ma il docu-reality non smette di regalare colpi di scena: Lara ha chiesto alla produzione di riprendere di nascosto il suo fidanzato Michael per vedere fino a dove vuole spingersi il ragazzo. Le dichiarazioni di De Giorgio hanno lasciato a bocca aperta la Zorzetto, la quale ha avuto la triste conferma che Michael sta fingendo davanti alle telecamere per far passare lei da 'sbagliata', ...

“Ecco cosa decideranno”. Temptation - la scelta di LARA… e Michael : succederà nel falò : Quarta puntata dell’edizione 2018 di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto dall’ex gieffino Filippo Bisciglia. A meno uno dal termine di quest’edizione, si attendevano ancora diversi verdetti. Uno dei più attesi era quello tra Lara Zorzetto e Michael. Durante la puntata andata in onda lunedì 30 luglio, il giovane non ha mostrato nessun problema a usare parole forti e colme di rabbia verso la propria ragazza Lara. ...

Temptation Island al capolinea - Gianpaolo abbandona Martina. Michael denigra LARA : Fuoco e amore. Nove anni insieme e adesso si ritrovano davanti ad un falò, quello di Temptation Island, a far passare ai raggi X tutti i problemi di coppia. Giada e Francesco parlano guardandosi negli ...

Temptation Island - LARA avrebbe tradito Michael con il tentatore : Ennesimo colpo di scena nel corso nella quarta puntata di Temptation Island in onda questa sera in prime time su Canale 5. Tra le protagoniste inaspettate della serata c'è stata Lara, fidanzata da diversi anni con Michael. La loro storia d'amore sta affrontando un periodo di crisi e questa settimana è stata proprio Lara a lasciarsi andare a dei comportamenti decisamente libertini con il single Giuseppe tanto da appartarsi per 50 minuti nella ...

«Temptation Island» 2018 : la «Modalità LARA» e la figuraccia di Michael : Come direbbe Filippo Bisciglia «prosegue il viaggio nei sentimenti» e anche ieri sera ci ha regalato una puntata dai toni accesi e dai risvolti inaspettati. Il punto di partenza è in medias res: ci troviamo al falò di confronto tra Giada e Francesco. O forse, più che di confronto, dovremmo parlare del monologo di Francesco. Perché il giovane è un fiume in piena: ferito nella sua virilità («Chi porta i pantaloni a casa nostra?») non permette alla ...

Temptation Island - Michael cade nella trappola di LARA e confessa : «Mi fa comodo perchè mi guarda i cani - io sono furbo» : Lara pensa che Michael sia frenato dalle telecamere e chiede alla produzione di Temptation Island di poterlo osservare senza che lui ne sia consapevole. Poi va nel pinnetto ad osservarlo. Temptation ...