Lara e Michael | il falò Lui usa la sua tattica e fa la vittima | “Mi hai spezzato il

Temptation Island 2018/ Diretta : Lara al falò con Michael "fossi in te mi sotterrerei" (ultima puntata) : Temptation Island 2018 , anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael , Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:46:00 GMT)

Lara E MICHAEL - IL FALÒ/ Lui passa 4 ore in camera con la single - ma Rita lo tradisce… (Temptation Island 2018 : MICHAEL De Giorgio e LARA Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018 , andrà in onda il loro FALÒ del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:18:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Diretta : Lara irride Michael "di lui non me ne frega più un ca..." (ultima puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018 , anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael , Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:07:00 GMT)

Temptation Island | Ultima puntata | Diretta | Lara e Michael : [live_placement] " Temptation Island ”, il docu-reality più seguito dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 30 luglio 2018, in prima serata su Canale 5, è giunto al quarto appuntamento della quinta stagione.prosegui la lettura Temptation Island | Ultima puntata | Diretta | Lara e Michael pubblicato su TVBlog.it 01 agosto 2018 23:01.

Temptation Island - Michael De Giorgio e quello strano post su Instagram. Ha fatto pace con Lara ? : Michael De Giorgio è uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island in onda questa sera su canale 5. Il fidanzato, e forse ex di Lara , durante il docureality ha sempre ...

Temptation Island - Lara e Michael : le parole choc di De Giorgio : Temptation Island 2018 sta giungendo a conclusione, ma il docu-reality non smette di regalare colpi di scena: Lara ha chiesto alla produzione di riprendere di nascosto il suo fidanzato Michael per vedere fino a dove vuole spingersi il ragazzo. Le dichiarazioni di De Giorgio hanno lasciato a bocca aperta la Zorzetto, la quale ha avuto la triste conferma che Michael sta fingendo davanti alle telecamere per far passare lei da 'sbagliata', ...