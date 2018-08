L' appello di Alessandro Sandrini | bresciano scomparso in Turchia rapito da jihadisti

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare, ilinnell'ottobre del 2016, in tuta arancione e sotto la minaccia delle armi che lancia unper essere liberato.Il filmato, di cui si era avuta notizia l'11 luglio scorso, è già nel fascicolo dell'inchiesta della Procura di Roma. "Oggi è il 19 luglio 2018 - dice- Mi danno la possibilità di comunicare per l'ultima volta. Chiedo all'Italia di aiutarmi, di chiudere questa situazione in tempi rapidi. È 2 anni che sono in carcere, non ce la faccio più. Mi hanno detto che sono stufi, che mi uccideranno se la cosa non si risolve in tempi brevi. Non vedo futuro, non so cosa pensare"."Due ostaggi, un italiano e un giapponese, compaiono in due video dalla Siria", scrive la ...