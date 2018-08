L’anziano non ha i soldi per pagare il pasto | ma quello che fa questo sconosciuto lo

ilfattoquotidiano

: @robertocuillo @MarcelloFoa Ecco bravo, si studi la legge: Foa come consigliere non è illegale. La sua data di nasc… - gparagone : @robertocuillo @MarcelloFoa Ecco bravo, si studi la legge: Foa come consigliere non è illegale. La sua data di nasc… - miki_cata : RT @ada_vede: @fdragoni @MarcelloFoa Ci sono pareri giuridici controversi sulla questione, per molti la presidenza del consigliere anziano… - PellegriniLuisa : RT @MarcoTastardi: @gparagone: 'Le regole sono regole. Se la #Vigilanza non ratificherà l'elezione di Marcello Foa alla presidenza Rai, il… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ci troviamo in Australia. Un anziano è alla casa di un Mc Donald’s e ha appena ordinato il pranzo, quando si accorge di non avere abbastanzaper. Un uomo, accanto a lui, assiste alla scena e decide di intervenire, lasciandolo sorpreso: “Al mondo ci sono ancora persone gentili“. La scena è stata ripresa di nascosto dalla compagna di Tradie Dave Love, Melanie Langley, che ha pubblicato il video su Facebook. “Gli ho lasciato 20 dollari, è un pensionato, andava aiutato”. L'articolo L’anziano non ha iperil, mache falo sorprenderà. Ecco il gesto commovente proviene da Il Fatto Quotidiano.