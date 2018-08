L' anziana che sostiene di avere 129 anni | Vivere così a lungo è una punizione di Dio

Roma - l'anziana che ricama in strada per compagnia : con le sue presine fa innamorare i social : La signora davanti alla metro Lepanto. "Povertà e dignità metropolitana", "Una lezione di vita e dignità per tanti". Ma anche: "Poveretta, alla sua età ancora deve arrangiarsi": così si rincorrono i commenti in Rete. O forse solo un modo per ingannare il tempo