: Laganà:i partiti stiano fuori dalla Rai - TelevideoRai101 : Laganà:i partiti stiano fuori dalla Rai -

"Come dipendenti Rai non condividiamo il metodo che ha portato alle scelte di Foa e Salini", sono "entrambi stati imposti seguendo le logiche si sempre". Così il neo consigliere di amministrazione dei dipendenti Rai,Riccardo, a Repubblica spiega la sua astensione "perché non condivido il metodo delle scelte".Perciò è un segnale contro le logicheche e auspica la valorizzazione "delle risorse interne e una visione partecipata delle scelte fondanti del servizio pubblico".La legge sulla Rai? Va cambiata.(Di mercoledì 1 agosto 2018)