La Vigilanza Rai boccia Foa presidente

Italia : la Vigilanza boccia Foa presidente della Rai : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rai - non passa la nomina di Foa a Presidente in Vigilanza : Si sono dimostrati peggiori della politica che dicevano di voler cambiare, sospinti dall'invidia e dall'odio sociale'. Rilancia anche il progetto di 'Altra Italia', 'una forza liberale' composta da ...

Marcello Foa - siluro dalla Commissione di Vigilanza : non può essere presidente della Rai : La nomina di Marcello Foa a presidente della Rai è stata bocciata dalla Commissione di Vigilanza della Rai. Per il giornalista sono stati solo 22 i pareri favorevoli, su una maggioranza necessaria di ...

Presidenza Rai - la commissione di Vigilanza boccia Foa : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

Nomine Rai - la Vigilanza boccia Foa presidente : A San Macuto hanno votato 23 componenti dellacommissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previstoquorum di 27), una scheda bianca

La Vigilanza Rai boccia la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca....

Rai - la Vigilanza boccia la nomina di Marcello Foa : Hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22, cinque al di sotto del previsto quorum di 27 -

Presidenza Rai - la commissione di Vigilanza boccia Foa : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

Rai : la Commissione di Vigilanza boccia Marcello Foa come presidente : Nessuna sorpresa. La Commissione di Vigilanza della Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. La votazione si è svolta stamattina e, come annunciato ieri, soltanto Lega e Movimento 5 Stelle hanno supportato la candidatura di Foa.Erano necessari 27 voti per l'approvazione, ma soltanto 23 componenti della Commissione Vigilanza hanno partecipazione alla votazione e di questi soltanto 22 hanno votato a favore di ...

La Vigilanza boccia Foa presidente Rai : ANSA, - ROMA, 1 AGO - La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti ...

Rai - Foa bocciato da Vigilanza : Marcello Foa , incaricato dal cda Rai di fare il presidente dell'azienda, è stato invece bocciato dalla Commissione di Vigilanza Rai . Ad esprimere parere favorevole soltanto 22 parlamentari, una ...

La Commissione di Vigilanza Rai ha respinto la nomina di Marcello Foa : Il giornalista era stato proposto da Lega e Movimento 5 Stelle come presidente della Rai, ma la nomina è stata bloccata dall'opposizione di Forza Italia The post La Commissione di vigilanza Rai ha respinto la nomina di Marcello Foa appeared first on Il Post.

Rai : Vigilanza boccia Foa presidente : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

Nomine Rai : la Vigilanza boccia Marcello Foa presidente : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...