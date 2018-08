La versione remaster di Yakuza 3 per PS4 protagonista di alcuni video gameplay

Kalypso Media ha acquisito i diritti della celebre serie Commandos : in arrivo un nuovo titolo e una versione remaster : Kalypso Media, l'editore-sviluppatore di Tropico, Dungeons e Railway Empire, ha acquisito tutti i diritti su Commandos, una serie famosa di titoli tattici in tempo reale e stealth ambientati nella seconda guerra mondiale. L'acquisizione comprende anche altri giochi degli sviluppatori Pyro Studios, come Imperial Glory e Praetorians.Come riporta PCGamesN, ora che possiede l'IP, Kalypso afferma che svilupperà nuovi giochi Commandos "per tutte le ...

Le nuove immagini della versione remaster di Yakuza 3 mostrano brutali combattimenti e le ambientazioni : Sega ha rilasciato da poco una nuova serie di screenshot dedicati all'imminente remaster di Yakuza 3 per PS4.Come segnala Dualshockers, gli screenshot sono principalmente dedicati al combattimento, agli scontri senza armi in cui il caro protagonista Kazuma Kiryu risolve la situazione usando i suoi pugni ben assestati, prima di passare ad armi come la katana, bastoni e molto altro.Ma non solo, le immagini ci forniscono anche un'occhiata ad alcuni ...

Dark Souls Remastered : la versione per Switch potrebbe arrivare molto presto : Dark Souls Remastered ha già messo piede su PC e console, mentre per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, per il momento, ancora nulla.Ebbene nelle scorse ore il noto insider Pixelpar ha portato a galla qualche interessante novità sull'atteso quanto celebre action RPG di From Software.In particolare, Pixelpar parla di due date di uscita papabili, entrambe differenti e provenienti da due diversi distributori. Naturalmente una sola è ...