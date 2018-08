La stagione sportiva 2018 19 delle reti Mediaset in chiaro con 4 grandi novità

La stagione sportiva 2018/19 dei reti Mediaset in chiaro con 4 grandi novità : Nuovi programmi, nuovo Tg, nuovo calcio europeo: si apre la nuova stagione sportiva delle reti Da domenica 2 settembre debutta in seconda serata su Canale 5 il nuovo “Pressing”, il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A. La rinnovata edizione di “Pressing”, in onda dalla terza giornata di Campionato, sarà condotta da Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi ed ...