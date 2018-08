La sorpresa Filo Vals | il cantautore misterioso che spopola sul web

ilgiornale

: Alle 16 una sorpresa ossia sapremo cone partecipare al contest per accompagnare Filo a tagliare i capelli - emmastruly : Alle 16 una sorpresa ossia sapremo cone partecipare al contest per accompagnare Filo a tagliare i capelli - AmbraBFF : RT @needsfil: @IRAMAPLUME ALLORA SENTI PARTENDO DAL FATTO CHE IO ASPETTERÒ LE 16:30 ALTRO CHE 16, MA POI SPERO CHE QUESTA SORPRESA SIA VOGL… - needsfil : @IRAMAPLUME ALLORA SENTI PARTENDO DAL FATTO CHE IO ASPETTERÒ LE 16:30 ALTRO CHE 16, MA POI SPERO CHE QUESTA SORPRES… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Però lui non si esalta, figurarsi. Ha i piedi per terra, anche se lascia volare la voce. C'è un giovane, un po' indie e un po' pop, che da mesi pubblica brani che hanno sempre successo, girano su Youtube, in radio e anche in tv seguendo il percorso tipico del talento che inizia a mettersi in mostra. Dal primo Mr World, che totalizza oltre un milione di stream su Spotify e settecentomila visualizzazioni, fino al nuovo uscito, e molto convincente, Prima del caffè. Lui si chiama, è italiano e questo è un nome d'arte perchésta per Filippo eè l'abbreviazione del cognomeecchi. Filippo è figlio di Pietro (e di Camilla Nesbitt), celebre autore e produttore televisivo e cinematografico che ha firmato, tra l'altro, campioni di ascolti e incassi come le fiction Il Capo dei capi o Squadra Antimafia - Palermo Oggi e i film di Checco Zalone.però è un'altra ...