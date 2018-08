leggioggi

: La rotazione del personale nei piccoli Comuni... - LeggiOggi_it : La rotazione del personale nei piccoli Comuni... - eleopanda : Dall’1 agosto Mosè Cov sarà su MTV in alta rotazione con l’ultimo video che abbiamo girato. Sono troppo fiera del m… - doyaksec : @marco_gervasoni @scarpettavenere La Francia se ne fregherà e agirà in silenzio. In Italia faranno il loro dovere a… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Con la Delibera 555/2018, l’ANAC partendo da un caso concreto ha fatto luce sulla complessa applicabilità della misura anticorruttiva della “” neidi piccole dimensioni. Tale definizione costituisce la linea di confine tra un’applicazione piena del PNA e un’applicazione per così dire soft. La definizione di piccolo comune attualmente più diffusa è riportata nella L. 158/2017 che definiscequelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. I vincoli cui il PNA 2016 considera connessa la misura dellasono oggettivi e soggettivi. I primi sono dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati: tra gli altri, i diritti sindacali, i permessi ex L. 104/1992 ed ex D.Lgs. 151/2001. I secondi sono riconducibili alla c.d. infungibilità, derivante dall’appartenenza a professionalità specifiche (es. le professioni sanitarie) o correlate al ...