optimaitalia

: La rincorsa di Ho. Mobile a Iliad: 40 GB ma velocità limitata e SIM introvabili online - wordweb81 : La rincorsa di Ho. Mobile a Iliad: 40 GB ma velocità limitata e SIM introvabili online - OptiMagazine : La rincorsa di #HoMobile a #Iliad: 40 GB ma velocità limitata e SIM introvabili online -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Non ci sta Ho.a stare dietro ae proprio per questo motivo ha lanciato in queste ore una nuova offerta che di fatto sostituisce in tutto e per tutto la prima e che copia quella del quarto operatore. Peccato che ladi connessione garantita sulle nuove schede telefoniche sia stata ridotta e la richiesta di un nuovo numero sul sito del vettore sia ancora impossibile. Vediamoci chiaro.La nuova offerta Ho.prevede sempre minuti e SMS illimitati e al posto dei 30 GB di connessione dati della primissima tariffa dell'operatore, ne prevede 40 al costo di 7.99 euro anziché 6.99 euro. Peccato, per chi in in fine dei conti non ha bisogno di un pacchetto così corposo, non ci sia più modo di aderire alla prima tariffa e dunque risparmiare 1 euro sulla sua spesa telefonica ma le cattive sorprese non finiscono qui. Lamassiva associata alle nuovissime ...