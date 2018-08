La retorica della “decrescita felice” e l’esperienza di Milano | piazze hi tech e

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Una piazza, a. Antica, nel ricordo dei milanesi più anziani, latta Liberty con i suoi palazzi eleganti e i bar d'una volta. Ipercontemporanea, adesso, con la grande fontana in un prisma di vetro che si apre su una scalinata che porta al nuovo grande centro dell'Apple. Una sintesi straordinaria tra la tradizione europea e l'immagine che richiama New York.si rinnova continuamente, città rotonda, accogliente, inclusiva. E i protagonisti sono la buona amministrazione pubblica che qualifica i luoghi e stimola le imprese, le multinazionali in rete con l'industria lombarda, i cittadini con un forte senso dell'innovazione. "Il mondo Apple nel negozio da archistar.capitale'app economy'", si entusiasma Il Sole24Ore insistendo sul progetto dello studio di Norman Foster e ricordando che tutta la filiera dell'economia delle app digitali dà ...