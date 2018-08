La proposta A Napoli un museo per Caruso

Verdi : 'Ho accettato la proposta del Napoli - già in contatto con Ancelotti' : Simone Verdi è un giocatore del Napoli . L'ufficialità è arrivata al termine dell'amichevole tra Italia e Olanda dallo stesso fantasista in uscita dal Bologna. 'Ho parlato con Insigne, lo conosco da ...

Napoli - la proposta al Chelsea : “David Luiz per avere Sarri gratis” : David Luiz e Sarri potrebbero invertire le proprie strade, il difensore andrebbe a pagare la clausola per avere il tecnico dal Napoli Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe chiesto al Chelsea il cartellino di David Luiz come contropartita per liberare Maurizio Sarri. Nonostante l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del club azzurro, Sarri è ancora sotto contratto con il Napoli, che pretende il pagamento della ...