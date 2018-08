La morte del cane Kaos diventa un “giallo” | forse è stato ucciso da un malore

morte del cane-eroe Kaos - AIDAA in procura : “Serve chiarezza” : Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Lorenzo Croce ha deciso di “presentare un esposto alla procura della Repubblica di Teramo sede dell’Istituto Zooprofilattico dove è stata eseguita l’autopsia sul corpo del pastore tedesco Kaos morto nei giorni scorsi a dire del suo addestratore a causa di un avvelenamento, mentre secondo gli accertamenti del referto autoptico sarebbe morto a ...

Terremoto Centro Italia : la morte del cane-eroe Kaos diventa un “mistero” : 1/4 ...

INNOCENT OSEGHALE - “HO FATTO A PEZZI PAMELA MASTROPIETRO”/ Mistero sul rapporto prima della morte per overdose : PAMELA Mastropietro, INNOCENT OSEGHALE confessa "a metà": "l'ho fatta a PEZZI, ma non l'ho uccisa io". Ultime notizie, delitto Macerata: la 18enne è morta di overdose?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:27:00 GMT)

Afghanistan - l'orrore della sposa di 10 anni torturata a morte dal marito : Non solo un matrimonio ad appena 10 anni, quando le sue coetanee occidentali sono ancora tra i banchi delle elementari. Ma anche le torture a morte da quell'uomo - di vent'anni più grande e già ...

“Omicidio choc”. Addio alla rapper 18enne : cosa le hanno fatto. Il racconto della sua morte è da brividi : solidarietà da tutto il mondo : È successo tutto nella stazione della metropolitana di Oakland, in California. La ragazza era ferma sulla banchina in attesa del treno quando un uomo le si è avventato contro con un coltello. Dopo aver infierito su di lei l’uomo si è rivolto contro la sorella, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La duplice aggressione ha avuto un impatto fortissimo sull’opinione pubblica, sia per l’efferatezza e ...

Carlotta Mantovan riparte in Rai dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi : Sarà di nuovo in tv Carlotta Mantovan. dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi per la moglie si aprono le porte

morte professor Cesare Fiore. Il cordoglio delle instituzioni : Morte professor Cesare Fiore: cordoglio della presidente Marini e dell'assessore Barberini Morte professor Cesare Fiore: cordoglio della presidente Marini e dell'assessore Barberini Perugia " ...

«Ho visto il corpo mia figlia galleggiare in piscina» - le parole choc della moglie di Bode Miller sulla morte della figlia : ... @MillerBode, in data: Giu 11, 2018 at 4:07 PDT Una tragedia che lei stessa sui social definì un 'assassinio silenzioso' e che ora si auguri non capiti più a nessun'altra famiglia al mondo di provare ...

Anna Marchesini/ Dalla malattia alla recitazione e la morte : il ricordo della figlia (Parlo da sola speciale) : A due anni Dalla sua morta, Rai3 dedica ad Anna Marchesini lo speciale Parlo da sola con un ricordo intenso dai suoi personaggi alla malattia e alla morte. Ecco il racconto(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 14:26:00 GMT)

Il segreto - la morte di Candela/ Anticipazioni settimanali : Severo medita vendetta - troverà Carmelito? : Anticipazioni Il segreto, puntate dal 30 luglio al 3 agosto: Candela accetta di incontrare da sola Venancia e muore, tentando di riportare a casa il piccolo Carmelito.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:27:00 GMT)

Anna Marchesini - il ricordo della figlia Virginia e della tv a due anni dalla morte : Il 30 luglio 2016 Anna Marchesini moriva a soli 62 anni a causa di una malattia degenerativa, l’artrite reumatoide. A due anni dalla scomparsa, la Rai dedica all’attrice, anima femminile del Trio comico con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, una trasmissione speciale Parlo da sola, in onda su Rai 3 dalle 21.15. Verranno riproposti i personaggi indimenticabili della Marchesini, come la signorina Carlo, la sessuologa Merope Generosa, la ...

Dopo la morte di Sergio Marchionne - il nuovo inizio di Fca : il futuro dell'auto tra alleanze e app : Per un'industria che produce 70 milioni di auto l'anno bisogna avere spalle grosse e capacità di investimento impressionanti: di qui la necessità di proseguire con l'operazione di consolidamento del ...

Il Segreto - anticipazioni : la morte di Candela : Il Segreto Un nuovo lutto colpisce Puente Viejo: nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana nel preserale di Canale 5, il pubblico assisterà alla tragica dipartita di Candela, già vedova di Tristan ed ora sposata con Severo. La donna, pur di ritrovare il figlio rapito, si incontrerà con Venancia e finirà col rimetterci la vita, lasciando il marito solo ed accecato dalla sete di vendetta. E neanche l’affetto degli amici ...