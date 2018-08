La giacca di Han Solo e altre memorabilia cult oggetto di un’asta da record a Londra

gqitalia

(Di mercoledì 1 agosto 2018) A chi non piacerebbe vestire i panni (veri) di Hananche per pochi minuti? Bene, tra i collezionisti dicinematografiche, qualcuno presto verrà in possesso di un costume di scena pronto a entrare nella storia come uno dei più cari, se non il più caro: lacon cui Hanfinisce congelato nel carbonio ne L’impero colpisce ancora, che gli esperti stimano possa raggiungere la cifradi un milione di sterline. Un prezzo da far venire le vertigini, ma Prop Store, specializzato nel settore, non è nuovo a tali somme. All’ultimo evento simile, infatti, giusto per fare un esempio, l’elmetto di Star Lord indossato da Chris Pratt in Guardiani della Galassia (2014), partito con un pezzo base ‘accettabile’, se ne è andato per 177.000 ‘bigliettoni’. I 600 accessori, costumi e oggetti di scena di alcuni dei più grandi...