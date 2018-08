La F1 senza social al tempo dei social

La tragedia di Laterina e le offese sui social - strazio senza fine. Mercoledì i funerali di Ceccherini : E' morto per un colpo partito dalla propria carabina, durante una battuta di caccia di selezione al cinghiale. La scomparsa di Mauro Ceccherini è stata una tragedia che ha sconvolto un'intera ...

Vicky Pattison sparita dai social : la star ha spiegato il motivo della sua assenza online : Ma dov'era finita? The post Vicky Pattison sparita dai social: la star ha spiegato il motivo della sua assenza online appeared first on News Mtv Italia.

Germania - meno ore di lavoro - ma senza social e pausa pranzo : Lo stesso stipendio, lavorando due ore in meno. È la proposta che ha fatto ai suoi dipendenti Günter Dillig, amministratore delegato dell’azienda Jobroller, che si occupa di inserimento nel mondo del lavoro con una piattaforma online e che ha sede a Straubing, in Baviera. In cambio, i lavoratori devono accettare due regole: rinunciare alla pausa pranzo (sostituita da una, brevissima, per bere un caffè al volo) e mantenere il cellulare spento (e, ...

'Smettetela di fare la Ong'. Medici senza Frontiere risponde alle fake news social : Cosa succede se si prova a rispondere ai commenti che ogni giorno si moltiplicano sulle pagine dei social network? Abbiamo chiesto a Roberto...

Belen Rodriguez stroncata da Paola Ferrari : 'ricca e senza talento' - la replica sui social : Paola Ferrari non le manda a dire a Belen Rodriguez. Nel corso della sua chiacchierata con Paola Perego a "Non disturbare", programma in onda in seconda serata su Raiuno, ha espresso dei pensieri molto forti sulla showgirl argentina, che ha definito una ragazza furba, ricca ma senza talento. Inutile dire che le dichiarazioni della conduttrice di "90° minuto" non sono passate inosservate, e in queste ore è arrivata anche una replica indiretta da ...

Franco Grillini : "Ho un tumore - come mi curo senza vitalizio?"/ Social insorgono : "Benvenuto nel mondo reale" : Franco Grillini: "Ho un tumore, come mi curo senza vitalizio?". E i Social insorgono: "Benvenuto nel mondo reale". Le ultime notizie.

Razzismo ai tempi dei social. La presenza dello straniero catalizza l'attenzione più di un omicidio - Valori : Oggetto dei commenti 3 fatti di cronaca avvenuti tra febbraio e marzo di quest'anno. Stesso reato, un omicidio, ma diversi protagonisti, con la presenza o meno di un soggetto straniero. In ...

Ecco Ridaje! - la startup sociale che vuole ridare una possibilità ai senzatetto : Un fundraising da 20 mila euro per accendere i motori della società, una campagna di equity crowdfunding per dare ai cittadini la possibilità di diventare parte dell’azienda, una piattaforma capace di far incontrare domanda e offerta di decoro delle aree verdi di Roma (ci sono 44 milioni di metri quadrati di aree verdi abbandonate). E non da ultimo, un modello di business che renda sostenibile la solidarietà: per dare ...

