La cabala dell' 1 agosto e la resa degli anti Cav

ilgiornale

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il primodel 2013 la Cassazione condannava Silvio Berlusconi per frode fiscale, facendo scattare così sul Cavaliere la mannaiaa legge Severino e l'ontaa cacciata dal Senato per il leader di Forza Italia. A godersi lo spettacolo - come una tricoteuse qualsiasi - c'era l'allora presidente del Senato Pietro Grasso. Chi sono le tricoteuses? Sono le donne che, durante la Rivoluzione francese nella Francia del XVIII secolo lavoravano a maglia in prima fila davalla ghigliottina per godersi lo "spettacolo"a decapitazione. L'ex pm era in buona compagnia: il premier Enrico Letta, Laura Boldrini e i parlamentari di Sel, Massimo D'Alema e tutto lo stato maggiore del Pd ancora scosso dalla figuraccia su Romano Prodi (con i 101 traditori che non votarono il Professore al Quirinale) e già saldamente in mano a Matteo Renzi, che aveva lanciato l'Opa sul partito un mesetto ...