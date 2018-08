optimaitalia

: La bufala di #Kaos avvelenato: le ultime notizie sul cane di Amatrice - OptiMagazine : La bufala di #Kaos avvelenato: le ultime notizie sul cane di Amatrice - marialetiziam : Il cartone al posto del gesso? Bufala. Kaos avvelenato? Bufala. Smettiamo di condividere tutto, il vero e il falso,… - JapigioPeuceta : #fakenews Vi segnalo che le 'notizie' diffuse da tutta la stampa nazionale del cartone usato come gesso nell'Osped… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ci sono diversi nodi da sciogliere a proposito di, ileroe diche in questi giorni è finito al centro delle cronache dopo il suo decesso che ha commosso il web. Fondamentalmente, ci sono due aspetti che dobbiamo mettere in evidenza e che richiedono delle risposte. Proviamo dunque ad esaminare più da vicino lesulla povera bestiolina passata a miglior vita, anche perché il proprietario potrebbe essersi sbilanciato troppo in fretta sui social in merito alle causa della sua dipartita.Questa mattina diverse fonti autorevoli, come Il Messaggero, hanno fatto sapere che dai primi esami del caso sarebbe emerso un infarto dietro alla morte di, contrariamente a quello che abbiamo pensato in questi giorni. La tesi iniziale, infatti, ci parlava di avvelenamento ed era stata proprio questa leva a rendere ulteriormente virali i post che sono apparsi su ...