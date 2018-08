La Aquarius torna in mare e noi ci impegniamo a sostenere la sua missione : Lettera aperta delle Ong: 500 firme a sostegno dell'attività in mare della nave umanitaria di Sos Mediterranée e Msf

Migranti - nave Aquarius torna in mare : “Libia? Non sicura - non porteremo nessuno lì”. Anche Il Fatto.it a bordo : L’Aquarius torna in mare. Un mese dopo l’ultimo viaggio e due anni e mezzo dopo essere salpata per la prima volta dal porto di Marsiglia, la nave di soccorso noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere riprende oggi il viaggio in mare. La partenza è prevista per le 18 dal porto francese. Il Fatto.it sarà a bordo. “Non porteremo nessuno in Libia, continuiamo a considerarla porto non ...

Sono stati accolti a Valencia dalla scritta "Benvenuti a casa" che campeggiava su un enorme striscione in diverse lingue, compreso l'arabo (ma non l'italiano, com'è ovvio), e da oltre 2.300 persone fra personale sanitario, volontari e traduttori

