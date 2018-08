L appello di James Cameron ' Salviamo i cimeli del Titanic' - Cinema - Spettacoli

Titanic - l' appello di James Cameron per salvare i cimeli del transatlantico : Per salvare gli oltre cinquemila reperti originali recuperati dal relitto del Titanic si è messo in mezzo anche James Cameron . Il regista di Titanic , il blockbuster del 1987 con Leonardo Di Caprio e ...

Draft NBA – Collin Sexton lancia un appello a LeBron James : “man - resta! Torniamo insieme alle Finals” : La scelta al Draft dei Cleveland Cavaliers, Collin Sexton, ha lanciato un messaggio a LeBron James, chiedendogli di restare a Cleveland Ieri notte, grazie alla pick numero 8 in loro possesso, i Cleveland Cavaliers hanno selezionato Collin Sexton. Il giovane prodotto di Alabama, che in stagione ha fatto registrare 19.2 punti e 3.6 assist, aggiunge freschezza e talento al reparto delle guardie dei Cavs che non vede un prospetto interessante ...