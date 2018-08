Kaos morto per infarto? Molti punti oscuri

Kaos - il cane eroe di Amatrice “morto per cause naturali - non per avvelenamento” : Kaos, il “cane eroe” di Amatrice, è morto per cause naturali e non per avvelenamento come sostenuto dal suo padrone. Questo almeno dicono i primi risultati dell’esame autoptico eseguiti sul corpo dell’animale. Ad uccidere il pastore tedesco con molta probabilità un un infarto o una grave patologia cardiaca acuta. La carcassa del cane – secondo quanto riferito dal Messaggero – è stata esaminata ...

"Kaos - cane-eroe di Amatrice - è morto di infarto - non di avvelenamento" : Kaos, il cane eroe di Amatrice, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un infarto e non per avvelenamento come aveva sostenuto il suo padrone fin dall'inizio. Questi sarebbero i risultati dell'autopsia sul corpo dell'animale, come riporta Il Messaggero:In attesa dell'ufficialità dei referti - per alcuni di essi occorrerà un lasso di tempo molto lungo - che ha potuto esaminare in questi giorni la carcassa del pastore ...

Morto Kaos - il cane eroe di Amatrice è stato avvelenato : Il padrone dell'animale: "Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina...". Gli animalisti: inasprire...

Amatrice : è morto Kaos - il cane che cercava i dispersi del terremoto : Il cane eroe è stato avvelenato. Nel 2016 aveva salvato molte vite. Il padrone: 'mi hanno tolto la cosa più preziosa' - In Abruzzo è morto avvelenato un cane pastore tedesco di tre anni, addestrato a ...

