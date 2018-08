KAOS | IL CANE EROE NON È MORTO PER AVVELENAMENTO Il padrone insiste | “Non era un

Morte del cane-eroe KAOS - AIDAA in procura : “Serve chiarezza” : Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Lorenzo Croce ha deciso di “presentare un esposto alla procura della Repubblica di Teramo sede dell’Istituto Zooprofilattico dove è stata eseguita l’autopsia sul corpo del pastore tedesco Kaos morto nei giorni scorsi a dire del suo addestratore a causa di un avvelenamento, mentre secondo gli accertamenti del referto autoptico sarebbe morto a ...

KAOS - il cane eroe di Amatrice “morto per cause naturali - non per avvelenamento” : Kaos, il “cane eroe” di Amatrice, è morto per cause naturali e non per avvelenamento come sostenuto dal suo padrone. Questo almeno dicono i primi risultati dell’esame autoptico eseguiti sul corpo dell’animale. Ad uccidere il pastore tedesco con molta probabilità un un infarto o una grave patologia cardiaca acuta. La carcassa del cane – secondo quanto riferito dal Messaggero – è stata esaminata ...

“Ecco cosa gli è successo”. Morte KAOS - la verità sul cane eroe di Amatrice : La Morte di Kaos, il cane eroe di Amatrice, Norcia e Campotosto, ha destato grande scalpore e commozione. Solo qualche giorno fa il suo addestratore, Fabiano Ettorre, sulla propria bacheca Facebook ha detto che l’animale è stato avvelenato. Ora, però, emergono alcuni dettagli che sembrano smentire la tesi dell’avvelenamento. Kaos, il cane eroe di Amatrice, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un infarto e non per ...

"KAOS - cane-eroe di Amatrice - è morto di infarto - non di avvelenamento" : Kaos, il cane eroe di Amatrice, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un infarto e non per avvelenamento come aveva sostenuto il suo padrone fin dall'inizio. Questi sarebbero i risultati dell'autopsia sul corpo dell'animale, come riporta Il Messaggero:In attesa dell'ufficialità dei referti - per alcuni di essi occorrerà un lasso di tempo molto lungo - che ha potuto esaminare in questi giorni la carcassa del pastore ...

Avvelenato KAOS - il cane eroe del terremoto d'Amatrice - i CC aprono inchiesta : L'Aquila - "Hanno ucciso il cane eroe di Amatrice, Norcia e Campotosto. Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno Avvelenato. Presenteremo una denuncia. Chiederemo inoltre al Governo una legge che che vieti la vendita ed il commercio di veleni e fitofarmaci, se non con ricetta che renda rintracciabile chi li compra". Lo dice Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, parlando della ...

Sarà la cucciola Kora a prendere il testimone del cane-eroe KAOS | Video : Privato del suo fedele amico a quattro zampe che ha salvato vite umane sotto le macerie del terremoto di Amatrice, l'addestratore Fabiano Ettorre educherà ai soccorsi la figlia del pastore tedesco morto avvelenato