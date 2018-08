Kaos | giallo sulla morte del cane L' ira del proprietario | Infarto | molti punti

La morte del cane Kaos diventa un “giallo” : forse è stato ucciso da un malore | : Secondo indiscrezioni l’animale sarebbe morto per malore , forse infarto. Gli investigatori: «Situazione complessa». Il suo istruttore non ci sta: «Sono certo che è stato avvelenato»

Sisma Centro Italia - Giallo sulla morte di Kaos - il cane-eroe di Amatrice : C osa è successo a Kaos , il cane eroe di Amatrice ? Il quadrupede che, con la forza delle sue zampe, ha scavato fra le macerie del paese laziale distrutto dal terremoto di due anni fa, è stato trovato ...

Kaos - IL CANE EROE NON È MORTO PER AVVELENAMENTO/ Il padrone insiste - “Non era un infarto” : giallo su autopsia : KAOS, il CANE EROE di Amatrice, sarebbe MORTO per infarto: i primi esiti dell'autopsia smentiscono le prime dichiarazioni del suo addestratore Fabiano Ettorre.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:14:00 GMT)