Juventus | tifosi in rivolta per lo scambio Caldara-Bonucci Ma la plusvalenza fa gola

Juventus - in difesa i conti non tornano : tifosi preoccupati e Marotta… : Juventus alle prese con una seconda fase di calciomercato un po’ controversa, i tifosi nutrono qualche perplessità in merito alle recenti novità in difesa La Juventus, dopo il clamoroso exploit Cristiano Ronaldo ed altri colpi da 90, sta conducendo un mercato che in questa seconda fase lascia un po’ perplessi. I dubbi nascono in merito alla difesa bianconera. Chi saranno i centrali a disposizione di Allegri? Si domandano al ...

L’allenamento della Juventus nel segno di Cristiano Ronaldo : l’attesa estenuante dei tifosi [GALLERY] : Cristiano Ronaldo è ormai una vera e propria star a Torino, tutti ambiscono a vederlo dalla Continassa: il primo allenamento di CR7 dal punto di vista dei tifosi I tifosi aspettano e aspettano fuori dal campo di allenamento della Juventus, dove (insieme agli altri nazionali) si è allenato per la prima volta da giocatore bianconero Cristiano Ronaldo. CR7 è il più atteso alla Continassa dai supporter della squadra di Massimiliano Allegri, ...

Cristiano Ronaldo ed il saluto in italiano : tifosi della Juventus scatenati [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato un colpo clamoroso: l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sbarcato a Torino nella giornata di ieri ed ora è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Prime parole in italiano per il calciatore: “buonasera”, il saluto del nuovo calciatore bianconero, i tifosi sempre più scatenati. GUARDA IL VIDEO ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino : tifosi in delirio : Inizia ufficialmente l’avventura con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è arrivato negli ultimi minuti all’aeroporto di Caselle, esattamente alle 19.25. Alla Continassa CR7 lavorerà per farsi trovare pronto per Max Allegri, l’attaccante dovrà recuperare terreno dopo le vacanze prolungate ma la condizione fisica è già ottima. Gli allenamenti inizieranno da domani, i tifosi bianconeri ...

I tifosi della Juventus furibondi : il “post” del club di auguri a Rugani si riempie di sfoghi! : Juventus alle prese con i caldi casi Rugani e Caldara, calciatori che potrebbero lasciare il club in estate: arriva invece Bonucci? I tifosi della Juventus non ci stanno ed alzano la voce dopo le recenti voci di calciomercato che non piacciono ad alcune frange della tifoseria. Incredibile criticare la società che ha portato CR7 in bianconero in questa estate, ma succede anche questo nel mondo del calcio. Sì, i tifosi stanno inveendo contro ...

Caso Bonucci - la rivolta (ingiusta) dei tifosi della Juventus : Juventus, criticare Marotta e Paratici sembra davvero assurdo, ma in merito al Caso Bonucci sta avvenendo proprio questo… Il Caso Bonucci si sta accendendo su più fronti. Dopo la richiesta del calciatore di voler tornare alla Juventus, i tifosi del Milan hanno inveito contro il capitano rossonero, chiedendo che lasci il club e dunque la fascia al più presto. Quella rossonera però non è stata l’unica protesta, dato che anche i ...

Juventus-Bonucci - i tifosi non devono (e non possono) ostacolare il ritorno : ecco perchè è un affare per i bianconeri : La Juventus è stata protagonista della finestra di calciomercato, in particolar modo la dirigenza ha chiuso trattative molto importanti tra tutte quelle di Cancelo, Emre Can e soprattutto Cristiano Ronaldo. Il mercato dei bianconeri non è ancora finito, in particolar modo continuano i colloqui con il Milan per chiudere una maxi-operazione, interessante per entrambi i club. La Juventus ha bisogno di un centrale di esperienza e qualità per ...

Clamoroso Juventus - i tifosi insorgono e mandano un messaggio chiaro a Marotta! : Juventus alle prese con la ben nota trattativa con il Milan che potrebbe coinvolgere diversi calciatori della rosa di Allegri In casa Juventus si fa un gran parlare del possibile approdo in bianconero di Leonardo Bonucci, un ritorno non proprio ben voluto dai tifosi. Già di per sè la minestra riscaldata, dopo gli screzi passati e la volontà di andar via del difensore, non piace granchè ai supporters bianconeri. Ma c’è ...

Juventus - negli USA si diffonde il contagio! #Contajus : i tifosi ‘zebrati’ con una tecnica davvero originale [GALLERY] : tifosi della Juventus ‘zebrati’ negli USA! #Contajus: allo stadio di Philadelphia tutti pazzi per il bodypainting a tinte bianconere Non solo una grande gioia per il 2-0 inflitto al Bayern Monaco, anche tanto divertimento per i tifosi della Juventus, accorsi in migliaia a guardare la squadra impegnata nell’International Champions Cup. I supporters bianconeri hanno potuto sottoporso al ‘contagio’, ...