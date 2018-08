Juventus-Milan | Higuain s’impunta | può saltare tutto | le richieste clamorose del Pipita

Calciomercato Juventus Milan - Bonucci Caldara Higuain : ultime news : Calciomercato Juventus Milan Bonucci Caldara Higuain / Sembrava potesse essere ieri la giornata decisiva per la definitiva fumata bianca del maxi affare tra Juventus e Milan con protagonisti Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain ed invece quest'ultimo ha spinto sul pedale del freno: il nodo per il trasferimento dell'attaccante argentino in rossonero (decisivo per la buona riuscita anche dello scambio alla pari Bonucci-Caldara) sono ...

Calciomercato Milan - finito l’incontro con la Juventus per Higuain : restano da limare alcuni dettagli : Non è ancora stata trovata l’intesa definitiva tra il Milan e la Juventus per Higuain, gli aggiornamenti dopo il summit andato in scena presso la sede rossonera Non si è concluso con la tanto attesa fumata bianca l’incontro tra Milan e Juventus per Gonzalo Higuain, Beppe Marotta ha lasciato da poco la sede rossonera insieme a Paratici con la promessa fatta a Leonardo di risentirsi nelle prossime ore. Le parti continuano a ...

Higuaín al Milan e Bonucci alla Juventus? : Cosa sappiamo della trattativa che coinvolge due dei migliori giocatori della Serie A, sorprendente per diversi motivi The post Higuaín al Milan e Bonucci alla Juventus? appeared first on Il Post.

Calciomercato - Juventus e Milan tra Bonucci - Higuain e Caldara. Ma chi ci guadagna? : La domanda è semplice, quasi perfida. E la risposta più diplomatica possibile è: tutti e due, altrimenti l'operazione non si sarebbe fatta. Questo è il dogma del Calciomercato, anche perché la ...

Milan - intesa con la Juventus : arriva Leonardo Bonucci. Scambio alla pari Caldara-Bonucci : Habemus accordo. Nella notte si è trovata l'intesa per il passaggio di Gonzalo Higuain al Milan . Sui dettagli di questo incontro ancora si sa poco, ma le prime notizie a trapelare riguardano i costi ...

Juventus - Higuain apre al prestito : è più vicino al Milan : MilanO - Gonzalo Higuain è sempre più vicino al Milan . Dopo le quattro ore di trattativa di questa notte è arrivato il 'sì' dell'attaccante argentino, che sblocca anche lo scambio fra Leonardo ...

Calciomercato Milan - intesa raggiunta con Higuain e Caldara : è fatta per il maxi scambio con la Juventus : Il club rossonero ha raggiunto l’intesa con l’agente di Higuain, oggi dunque la giornata decisiva per definire lo scambio con la Juve che coinvolge Bonucci e Caldara Il giorno della chiusura è arrivato, il Milan ha raggiunto l’accordo con Gonzalo Higuain. Dopo il lungo summit di questa notte tra Leonardo e l’agente del Pipita, nella giornata di oggi andranno in scena gli incontri definitivi anche con la Juventus per ...