Juventus | gli attaccanti di Andrea Agnelli | da Krasic a Cristiano Ronaldo

Barzagli : 'Il tempo dirà se questa è la Juventus più forte. Champions? Ce la giocheremo' : ... quella di vincere e di puntare al massimo degli obiettivi, vale per me e per ogni giocatore di questo gruppo - ha spiegato il difensore bianconero ai microfoni di 'Sky Sport' -. Piano piano ci ...

Incredibile Inter - contatti con gli agenti di Modric ma anche la Juventus tenta il colpaccio : 1/11 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Milan - finito l’incontro con la Juventus per Higuain : restano da limare alcuni dettagli : Non è ancora stata trovata l’intesa definitiva tra il Milan e la Juventus per Higuain, gli aggiornamenti dopo il summit andato in scena presso la sede rossonera Non si è concluso con la tanto attesa fumata bianca l’incontro tra Milan e Juventus per Gonzalo Higuain, Beppe Marotta ha lasciato da poco la sede rossonera insieme a Paratici con la promessa fatta a Leonardo di risentirsi nelle prossime ore. Le parti continuano a ...

Ahi Fiorentina - salta l’intesa con la Juventus per Pjaca : tutti i dettagli : Il trasferimento di Pjaca dalla Juventus alla Fiorentina rischia di saltare a causa di un cambiamento improvviso delle carte in tavola Sembrava fatta per il passaggio di Pjaca dalla Juventus alla Fiorentina, ma adesso sembra che sia sopraggiunto un intoppo non da poco. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, dopo la richiesta della Juventus di applicare l’obbligo di riscatto e non il diritto, l’affare potrebbe saltare ...

Chievo-Juventus - effetto CR7 : biglietti alle stelle per l'esordio del numero 7 bianconero : Scorre il countdown per la prima esibizione di Cristiano Ronaldo con la Juventus, nient'altro che un appuntamento in agenda per i tifosi bianconeri. Come da tradizione della società, sarà il test in ...

Calciomercato Juventus - ecco perchè Milinkovic-Savic può essere l’ultimo grande tassello : Allegri pensa al 4-2-3-1 - così si può sacrificare Pjanic [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Effetto CR7 : Chievo-Juventus - biglietti più cari : TORINO - Come una rockstar: CR7 si appresta a vivere la prima stagione da stella assoluta del campionato italiano, anche le biglietterie si adeguano. A cominciare da quella del Chievo , che ospiterà ...

Corvino chiude con la Juventus per Pjaca : i dettagli : La formula - come riportato da Il Corriere dello Sport - è quella del prestito con diritto di riscatto, non l'obbligo come avrebbe voluto Marotta. Entro i prossimi due giorni Corvino chiuderà l'...

Juventus-Ronaldo : la mutazione genetica della emotiva Torino che nei momenti storici accoglie i suoi miti : Un mondo che ha sempre vissuto come una maledizione il fatto che il club più rappresentativo del calcio italiano, oltre a patire maledettamente il derby, faticasse tanto in Coppa dei Campioni, a ...

Milan tagliato fuori - proposta shock del Chelsea alla Juventus : 55 milioni più Morata per Higuain e Rugani : Offerta irrifiutabile quella fatta pervenire dal Chelsea alla Juventus: 55 milioni più Morata per la coppia Higuain-Rugani, il Milan resta a guardare Con il ritorno di Higuain in Italia sembrava prevedibile un’accelerata per il suo passaggio al Milan, ma nella notte arrivano notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri. Dopo giorni di silenzio, il Chelsea si sarebbe deciso a fare la sua mossa per regalare a Sarri due suoi ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : tre operazioni in uscita ed una in entrata [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 ore : l’agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...