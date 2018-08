Juve | effetto CR7 | il canale YouTube è il più visitato del mondo

Chievo-Juventus - effetto CR7 : biglietti alle stelle per l'esordio del numero 7 bianconero : Scorre il countdown per la prima esibizione di Cristiano Ronaldo con la Juventus, nient'altro che un appuntamento in agenda per i tifosi bianconeri. Come da tradizione della società, sarà il test in ...

Effetto CR7 : Chievo-Juventus - biglietti più cari : TORINO - Come una rockstar: CR7 si appresta a vivere la prima stagione da stella assoluta del campionato italiano, anche le biglietterie si adeguano. A cominciare da quella del Chievo , che ospiterà ...

Effetto Ronaldo sui social : la Juve supera : L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha portato già innegabili benefici a livello di immagine e di seguito sui social. Secondo il calcolo di Iquii Sport, diffuso da La Gazzetta dello Sport , il club bianconero ha guadagnato 2,4 milioni di appassionati su Instagram dall'atterraggio di CR7, superando Arsenal e Chelsea. Da registrare anche l'incremento sugli altri social: +1,4 su ...

Effetto CR7 sui social : +4 - 7 mln di followers per la Juve in due settimane : Aspettanto l'Effetto sui ricavi, intanto è Effetto Cristiano Ronaldo sui canali social per la Juventus. L'articolo Effetto CR7 sui social: +4,7 mln di followers per la Juve in due settimane è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - Kean : 'Ronaldo? Fa effetto. Serie A? Me l'aspettavo più tosta...' : L'incontro con CR7? Farà un certo effetto, ma ci terrei di più a vederlo sul campo, in allenamento, per capire come lavora il numero uno al mondo'.

Juventus - effetto CR7 : l'amichevole resta a Villar Perosa. Smentito il trasferimento : Il tradizionale appuntamento pre campionato tra Juventus A e Juventus B si svolgerà, come sempre, a Villar Perosa. Dopo aver valutato l'ipotesi di spostare l'amichevole di inizio stagione, per l'...

Juventus - effetto Ronaldo : l'amichevole di Villar Perosa potrebbe traslocare allo Stadium : L'effetto 'CR7' si fa sentire anche sul tradizionale appuntamento di Villar Perosa. l'amichevole in famiglia della Juventus, un classico del precampionato bianconero, potrebbe disertare per la prima ...

'Effetto CR7 : Pogba vuole tornare alla Juventus' : MADRID - Effetto Ronaldo : Paul Pogba vuole tornare alla Juve . Titola così in apertura 'Marca', che parla del desiderio del centrocampista francese 'dopo due anni tristi al Manchester United' di far ...

Juve - effetto CR7 anche per Paratici : dal ruolo ombra ai selfie coi tifosi : ORA I selfie - Al riconoscimento del mondo del calcio, negli ultimi giorni è andato aggiungendosi anche quello dei tifosi , che fino a questo momento avevano forse sottovalutato il prezioso lavoro ...

La Juventus gode dell’effetto… Cristiano Ronaldo! La campagna abbonamenti è già sold out : La campagna abbonamenti della Juventus è già sold out, l’effetto Cristiano Ronaldo sulle casse dei bianconeri si fa già sentire L’Allianz Stadium registrerà il tutto esaurito quasi in tutti gli appuntamenti di campionato che vedranno la Juventus giocare in casa. Prima del previsto, infatti, la campagna abbonamenti della squadra bianconera è sold out. L’effetto Cristiano Ronaldo sulle economie delle casse della squadra di ...

Juve - effetto Cristiano Ronaldo : due scontenti cambiano idea sul futuro : Come riporta il Corriere dello Sport, il suo arrivo a Torino ha fatto cambiare idea a molti calciatori che al termine della passata stagione erano insoddisfatti del loro ruolo alla Juve. Sia Alex ...

Champions League 2018-2019 - Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. Effetto Cristiano Ronaldo… : Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in ...

Effetto Cristiano Ronaldo : Juventus favorita per la vittoria della Champions - le quote parlano chiaro : Cristiano Ronaldo alla Juventus condiziona pesantemente anche le quote per la vittoria della Champions League: bianconeri davanti a tutti Il lungo lunedì che culminerà con la presentazione delle 18.30 è iniziato stamattina con le visite mediche. Cristiano Ronaldo vive la sua prima giornata da giocatore della Juventus, ma da giorni è ormai il protagonista indiscusso delle quote sulla prossima stagione. L’arrivo a Torino ha consolidato ...

L’effetto Ronaldo sul giro d’affari di Juve - serie A e... sull’impero CR7 : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un grande affare per i protagonisti diretti. E sarà in parte un affare anche per il resto del football tricolore. Ma non quel prodigio miracoloso che da solo riempirà gli stadi (per lo più fatiscenti) della Penisola e i botteghini degli altri club risolvendo tutti i problemi in cui la serie A e le serie minori si dibattono da due decenni...