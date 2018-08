Juve | ' CR7' e Dybala prove d' intesa

Juve - effetto CR7 : il canale YouTube è il più visitato del mondo : Il portale spagnolo Deportes&Finanzas , che si occupa di statistica, economia e studio dei social- media legati al mondo dello sport, ha pubblicato oggi un'interessante classifica relativa alle visualizzazioni su YouTube: la Juventus è stata la società di calcio che ha ...

Juventus - Dybala al bivio : CR7 lo illumina o lo spegne : I capelli sono tornati corti e neri. Praticamente una dichiarazione d'intenti tricologica: Paulo Dybala è entrato in modalità professionista e nel primo giorno della sua stagione, ha esordito alla ...

Juventus già nell'era CR7 : prima sgambata blindata. I numeri per ora solo social : Blindato anche ieri. Ovviamente. Cristiano Ronaldo ha vissuto il suo primo giorno da juventino come vivrà gran parte di quelli previsti dal contratto quadriennale che lo legherà alla Juventus. Nascosto. Preservato. Coccolato. Seguito. Protetto. E via di questo passo. Nessuna concessione almeno per adesso - a chi pagherebbe oro per un autografo o un selfie. Il bionico portoghese bada a fare il suo lavoro al meglio, ovviamente. Per i bagni di ...

Juventus - Pjanic è già pronto per CR7 : che show a canestro : Miralem Pjanic , in attesa di giocare con Cristiano Ronaldo, dimostra di avere un piede assolutamente all'altezza. Ma stavolta non lo fa in un campo da calcio, ma sul parquet e con un canestro come ...

Cristiano Ronaldo - primo allenamento alla Juve/ Video - ultime notizie : il look di CR7 nel debutto a Continassa : Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino. ultime notizie: oggi il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero, alle 15 alla Continassa con altri reduci dai Mondiali(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 18:03:00 GMT)

Juventus : è iniziata ufficialmente l'era CR7 : Dopo tanta attesa è finalmente comincia l'era Cristiano Ronaldo [VIDEO] nel nostro campionato. Il fuoriclasse portoghese è atterrato ieri a Torino come da lui stesso programmato e comincera' ad allenarsi oggi stesso con la sua nuova squadra. Il portoghese è atterrato all'aeroporto di Caselle verso le 19:30 scortato dalla sicurezza verso la Continassa. Ovviamente per lui c'è stato un bagno di folla che l'ha acclamato a gran voce proprio come il ...

VIDEO Cristiano Ronaldo inizia il primo allenamento con la Juventus! L’arrivo di CR7 alla Continassa : Folla in visibilio alla Continassa per il primo allenamento di Cristiano Ronaldo con la Juventus: circa 200 tifosi hanno aspettato il fenomeno portoghese nel centro di allenamento della società bianconera. CR7 ha incominciato il riscaldamento alle ore 15.00 insieme a Higuain, Dybala e altri compagni. Di seguito il VIDEO dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Continassa, pronto per il primo allenamento con la Juventus. Foto: ...

De Laurentiis sfida la Juventus : 'CR7? Discorso scudetto non è chiuso' : NAPOLI - 'Con l'arrivo di Ronaldo il Discorso scudetto non è chiuso' . Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli. 'Il Napoli - ha detto - darà filo da torcere ...

De Laurentiis : "CR7-Juve una mossa commerciale. Sarri? È stato maleducato" : Aurelio De Laurentiis. ANSA De Laurentiis "smonta" l'affare del secolo e rifila ancora qualche frecciatina al suo ex allenatore Maurizio Sarri, volato al Chelsea dopo 3 stagioni alla guida del suo ...

Chievo-Juventus - effetto CR7 : biglietti alle stelle per l'esordio del numero 7 bianconero : Scorre il countdown per la prima esibizione di Cristiano Ronaldo con la Juventus, nient'altro che un appuntamento in agenda per i tifosi bianconeri. Come da tradizione della società, sarà il test in ...

De Laurentiis : "CR7-Juve sceneggiata commerciale. Sarri? Cercava una pensione d'oro" : Il presidente del Napoli: "Vedremo se per i bianconeri prevarranno i successi commerciali o sportivi"