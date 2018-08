Julian Assange chiede aiuto all' Australia per evitare l euro estradizione

L’Ecuador vicino alla revoca dell’asilo a Julian Assange : Il presidente del L’Ecuador Lenin Moreno, secondo The Intercept, sarebbe intenzionato a revoca re l’ospitalità che l’ambasciata ecuadoriana di Londra ha concesso per 6 anni a Julian Assange . Non ci sono conferme ufficiali ma l’online cita fonti del ministero degli Esteri di Quito. Con il passare degli anni la posizione di Assange è stata ritenuta scomoda da un numero crescente di governi, tant’è che le sue critiche contro il governo Rajoy, ...

Julian Assange è un problema solo per l'Ecuador o anche per noi? : ... accusandolo allo stesso tempo di aver messo in pericolo la vita di molte persone con la diffusione dei documenti, inviati da WikiLeaks ai maggiori giornali del mondo. E ovviamente non può essere ...