Italiano scomparso in Turchia | ' Sono stufi mi uccideranno'

Italiano scomparso - su Site foto da Siria : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'...

“Scomparso tra le onde”. Il dramma del super manager Italiano. Ricerche senza sosta : Stava facendo un’escursione a circa due miglia dalla costa. Insieme a lui c’erano altre due persone, una donna un uomo. Avevano deciso di uscire sabato pomeriggio. Due si sono immersi nei pressi della mitilicoltura al largo di Caorle, non distante dal litorale di Cortellazzo. Lui, Luciano Miotto, già vicepresidente di Confindustria Veneto dopo essersi immerso il 59enne di San Donà di Piave, titolare con il fratello Carlo della Imesa di Cessalto ...

Italiano scomparso a Londra da tre mesi : appello per trovare Andrea : Andrea Casula, 41 anni, è scomparso dallo scorso 20 aprile. Si era trasferito a Londra dalla Sardegna per lavoro un anno fa. L’ultima persona a vederlo è stato il proprietario dell&rsquo...

Il corpo ritrovato nel fiume a Lubiana è di Davide Maran - lo studente Italiano scomparso a marzo in Slovenia : E' di Davide Maran, lo studente italiano scomparso da marzo, il corpo senza vita rinvenuto martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana. Lo rende noto un comunicato della polizia nella capitale slovena, nel quale si informa che l'autopsia disposta dal giudice ha confermato che non ci sono tracce di violenza sul corpo.Il ventiseienne della provincia di Ferrara, del quale si erano perse le tracce a fine marzo, si trovava a Lubiana per ...

Davide Maran - ragazzo Italiano scomparso : arriva la notizia dalla Slovenia. L’ultimo avvistamento risale al 25 marzo : Era aprile quando la polizia aveva lanciato un appello per la ricerca di due persone che portavano a spasso un cane nella stessa zona dove Davide Maran, che viveva temporaneamente in un ostello, era stato visto nei video. Maran era originario di Cento, in provincia di Ferrara, e si trovava a Lubiana per un master dopo aver conseguito la laurea in scienze e tecnologie erboristiche a Modena. L’ultimo avvistamento era stato quello di una ...