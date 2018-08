Italiani un popolo di gastronauti | anche in viaggio buon cibo e relax | con un occhio al

meteoweb.eu

: Arrivati in #Grecia e pronti a operare i due canadair italiani inviati per fronteggiare l’emergenza incendi. Propri… - F_DUva : Arrivati in #Grecia e pronti a operare i due canadair italiani inviati per fronteggiare l’emergenza incendi. Propri… - superstiten2 : RT @Linus2k: Abbassano il livello di cultura, aumentano quello di paura e pregiudizi, spingono su propaganda e fake news, foraggiano complo… - shopenauerwho : RT @Pino64471964: @cinicocritico @a_meluzzi @Franciscovota @francescatotolo @Thepissedcat @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @LegaSalvini @Alf… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Viaggiare piace a tutti e mangiare, ma aglipiaceviaggiare “per mangiare”, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dall’Osservatorio Nestlé focalizzata sue viaggi, con l’obiettivo di sondare non solo i luoghi e piatti del cuore mala consapevolezza del proprio benessere dietro il piacere delche cerchiamo in giro per il mondo. La ricerca, dalle due anime, ha sondato i nostri comportamenti durante le vacanze fuori dai confini, nei Paesi europei, male nostre inclinazioni quando invece esploriamo le regioni del nostro Paese. Emerge così che l’81% dei nostri compaesani almeno una volta all’anno si dedica al turismo gastronomicose, fortunatamente, il 35% dei vacanzieri e il 31% di chi viaggia per lavoro dichiara di mangiare in modo equilibrato perlomeno una volta al giorno. Il desiderio di sperimentare illocale è alto. ...