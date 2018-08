Italia-Usa | Berlusconi | da Trump solo cortesia e simpatia per Conte

Sei persone sono state arrestate in Italia con l’accusa di aver partecipato al conflitto nell’Ucraina orientale : Sei persone sono state arrestate in Italia con l’accusa di aver arruolato mercenari per combattere nel conflitto in Ucraina orientale o per avervi preso parte personalmente. Secondo i magistrati della procura di Genova, l’organizzazione arruolava personale per aiutare i ribelli The post Sei persone sono state arrestate in Italia con l’accusa di aver partecipato al conflitto nell’Ucraina orientale appeared first on Il Post.

PIL E POLITICA/ L'Italia resta sospesa tra l'incubo spread e la speranza Usa : Il Pil delL'Italia continua a crescere troppo poco. All'orizzonte c'è il rischio spread, ma si è aperta anche un'opportunità. LUIGI CAMPIGLIO.

Fausto Brizzi chiesta archiviazione su accuse violenza sessuale/ Tra le accusatrici anche l'ex Miss Italia : Fausto Brizzi, chiesta archiviazione per accuse di violenza sessuale nei confronti del regista: ultime notizie, secondo la Procura di Roma "il fatto non sussiste"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Bonafede : “Rigetto ogni accusa di razzismo su governo e su popolo. Italia non è Far West - no alla giustizia fai da te” : “Rigetto al mittente ogni tipo di considerazione che tende ad imputare al governo attuale la responsabilità più o meno politica di episodi di razzismo. Rigetto anche completamente l’idea che il popolo Italiano debba essere considerato razzista, perché questo non sta né in cielo, né in terra”. Sono le parole del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di In Onda, su La7, assieme a Daisy Osakue, la primatista Italiana under 23 di ...

CONTE-TRUMP - INCONTRO ALLA CASA BIANCA/ Vertice Usa-Italia - The Donald al miele : "Siamo Paesi gemelli" : CONTE-TRUMP ALLA CASA BIANCA: clima disteso nell'INCONTRO bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:11:00 GMT)

Trump incontra Conte : Gli Usa riconoscono la leadership Italiana in Libia : Il governo italiano ha ottenuto il via libera di Donald Trum per la creazione di una cabina di regia italo-americana per tentare di stabilizzare la Libia. Un'inziativa in cui Roma avrebbe un ruolo di ...

Trump : Conte sta facendo un lavoro fantastico. Ok alla cabina di regia Italia-Usa per la Libia : Italia e Stati Uniti lavoreranno insieme per stabilizzare la Libia, anche nell’interesse del popolo libico. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump. L’incontro «è andato molto bene» e si creerà una sorta di regia strategica Italia-Usa per quel...

Aggressione Osakue - atto di razzismo inconcepibile : gli Italiani si scusano con Daisy : Daisy Osakue è stata la sfortunata protagonista di un’Aggressione razzista in quel di Torino, l’italiana ha postato le sue foto ricevendo scuse e solidarietà “Ecco come mi hanno ridotto i miei aggressori. Nonostante questo penso che l’Italia sia un paese bellissimo ma sta prendendo piede una brutta “malattia” ovvero il razzismo. Grazie a tutti i messaggi di supporto e di amore che sto ricevendo in queste ...

Conte negli Usa per incontrare Trump : Libia e dazi al centro delle richieste Italiane : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Conte chiederà all'alleato oltreoceano sostegno sulla Conferenza sulla Libia, un appoggio per una cabina di regia permanente per il Mediterraneo e garanzie per quanto riguarda le aziende italiane sul tema dei dazi e degli scambi commerciali.Continua a leggere

