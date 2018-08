Italia Turismo | riparte il progetto per complesso alberghiero a Monterotondo

ManagerItalia Toscana e Regione insieme per turismo e terziario : Firenze, 31 lug. - (AdnKronos) - Attuare la Strategia Regionale Impresa 4.0 e il programma di Destinazione Toscana 2020. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato oggi da Regione Toscana e Manageritalia Toscana che le vedrà collaborare alla realizzazione di azioni comuni destinate a promuov

Turismo di ritorno - un business per l'Italia : Secondo Enit, sono circa 80 milioni i residenti all'estero che, rientrano nel nostro Paese, generano un giro d'affari milionario

Terremoto Centro Italia : riapre il primo agriturismo a Castelluccio : Il 1° agosto a Castelluccio di Norcia riaprirà il primo agriturismo ristrutturato dopo il Terremoto del 2016. “Siamo stati fermi per due anni ma ora ho tante speranze per il futuro. La struttura aveva solo danni lievi e potevamo far prima ma dopo il sisma qui ci sono molte criticità, prima tra tutte la viabilità,” spiega all’ANSA Ottavio Testa, titolare dell’impresa familiare che gestisce l’agriturismo Monte ...

Estate : Confturismo - salvata da stranieri - spendono 16 mld in Italia - 2 - : Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell'economia Italiana. Saranno oltre 38 milioni i passeggeri internazionali che transiteranno nei nostri aeroporti, oltre 2 milioni in più dell'...

Estate : Confturismo - salvata da stranieri - spendono 16 mld in Italia - 3 - : ... 'Abbiamo in mano un tesoro, dal turismo possono venire grandi opportunità di sviluppo per la nostra economia', ha detto il presidente di Confturismo Luca Patanè. 'La politica però ha avvertito ...

Estate : Confturismo - salvata da stranieri - spendono 16 mld in Italia (2) : (AdnKronos) – In generale, rispetto all’Estate 2017 sono il 13% in più gli intervistati che dichiarano che spenderanno, per le loro vacanze, un importo maggiore di quello speso l’anno precedente. 16 miliardi la spesa degli stranieri in Italia, ben 7 miliardi di euro superiore alla spesa degli Italiani all’estero (9 miliardi). Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell’economia Italiana. Saranno ...

Estate : Confturismo - salvata da stranieri - spendono 16 mld in Italia (3) : (AdnKronos) – Anzi il pessimismo è il sentimento prevalente tra le imprese intervistate da Fipe. Se per il mese di giugno i risultati sono più o meno in linea con quelli di un anno fa, è a luglio che la valutazione diventa fortemente negativa. Infatti il saldo tra chi ritiene che il mese sarà migliore dell’anno scorso e chi, al contrario, ritiene che sarà peggiore è pari a -37,5%. Se a consuntivo di stagione questo sentiment venisse ...

Estate : Confturismo - salvata da stranieri - spendono 16 mld in Italia : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Un’Estate ‘salvata’ dall’arrivo degli stranieri che in Italia spenderanno 16 miliardi e che si trova a fare i conti con i competitor del Sud Mediterraneo. E’ una foto a luci e ombre delle vacanze 2018 quella scattata da Confturismo-Confcommercio insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli. Circa 300.000 Italiani hanno cancellato o spostato ...

Centinaio : "Sud - Enit - AlItalia - tassa di soggiorno : ecco il mio turismo" : Su Alitalia Infine, dal ministro arriva la conferma di una politica 'pubblica' su Alitalia: non si può prescindere 'dalla questione dei vettori aerei, elemento primario della direzione dei flussi e ...

"Boicotta il turismo Italiano". Quei sospetti sulla Francia : Due Regioni, la Liguria e il Piemonte, denunciano un sospetto tentativo di boicottaggio del governo francese contro i flussi turistici italiani. E' quanto emerso oggi, al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, a margine della cerimonia di riattivazione della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo (che attraversa anche il versante francese della val Roja), interrotta nel settembre dello scorso anno per lavori di messa in ...

Turismo : ecco la regione d’Italia più cara per le vacanze : Sardegna prima in Italia per i costi delle villette da prendere in affitto per le ferie di agosto: è la regione con la più alta concentrazione di mete high cost presenti nella classifica del portale CaseVacanza. Nella top venti ci sono ben otto località. Palau è nel podio, al secondo posto dietro l’Isola d’Elba, con 272 euro a notte. Nella lista delle case più care ci sono anche Stintino, Budoni e San Teodoro, sempre in provincia di ...

Decreto dignità - Forza Italia all'attacco : subito i voucher per turismo e agricoltura : Tajani non ha dubbi: 'Manca una politica industriale, dobbiamo aiutare le imprese a creare occupazione e su questo sarò impegnato in prima persona'. E ancora: 'agricoltura e turismo, giovani e ...

Turismo - Italia sogno degli stranieri : 24 milioni di turisti per l’Estate 2018 : E’ iniziata la stagione estiva e l’Italia si prepara ad accogliere i turisti, molti dei quali stranieri. Saranno infatti 24,5 milioni i turisti stranieri in arrivo in Italia quest’estate contro i 23 milioni del 2017, per un totale di 104,5 milioni di presenze. Lo rileva una indagine condotta dal Centro studi della Cna. La spesa del Turismo internazionale nel nostro Paese salirà dai 12,7 miliardi del 2017 ai 14 miliardi di ...