Italia | offre champagne a tutti | conto da 150mila euro

Trump punta al gas libico e offre all'Italia pozzi nel Golfo del Messico : La guerra dei dazi sembra scongiurata, dopo il vertice con Juncker, ma Conte sarebbe felice se Trump dimostrasse la sua amicizia con gesti concreti per favorire la nostra economia. Gli americani ...

Osahon - migrante nigeriano : sventa rapina di un Italiano - il supermercato gli offre un lavoro : Osahon Ewansiha un mese fa ha messo a rischio la sua vita per sventare una rapina a mano armata in un supermercato di Torino: il suo atto di generosità e coraggio gli ha permesso di trovare lavoro.Continua a leggere

L´Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare offre formazione e opportunità di lavoro per 80 persone con disabilità in 16 regioni ... : UILDM APRE IL BANDO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DEL PROGETTO ´PLUS´ Milano, 24 luglio 2018 – UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - lancia il bando per la selezione di 80 ...

Migranti - la Germania spende 35 euro - come l’Italia. Ma con quei soldi li forma al lavoro. Poi offre servizi ai rifugiati : Corsi di lingua, ma anche lezioni su usi e costumi del Paese, tre pasti, l’assicurazione sanitaria e perfezionamenti professionali. Con gli stessi 35 euro al giorno che l’Italia spende per garantire a un migrante nella maggior parte dei casi giusto vitto e alloggio, in Germania viene preparata la strada per formare un futuro lavoratore. Infatti, mentre i nostri richiedenti asilo, una volta ottenuto lo status di rifugiati, finiscono ...

Obesità infantile : in Italia ne soffre un bambino su cinque : Roma, 11 lug., askanews, - Dieta e il paradosso del Mediterraneo: i Paesi che vi si affacciano hanno il più alto tasso di Obesità infantile. La maglia nera va all'Italia che con il 21% di bambini ...

Consip - Renzi all'attacco : 'Forza Italia offre un assessorato in Campania al mio accusatore' : ... contro la mia famiglia principale, un servitore dello stato un uomo che lavora con i carabinieri ha ricevuto un offerta politica per diventare assessore in una giunta guidata da Forza Italia in ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia-Italia 10-11 ai rigori. Il Settebello soffre ma parte bene : Inizia bene anche il Settebello: il torneo di Pallanuoto maschile dei Giochi del Mediterraneo vede la vittoria della nazionale italiana all’esordio contro la Grecia. Sono serviti però agli azzurri i tiri di rigore: finisce 11-10 dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. L’Italia così lascia intatte le possibilità di accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio. La formazione azzurra in avvio si è portata in vantaggio per 3-0, ...

Occhio : la nuova Eurozona offre all'Italia più rischi che benefici : Il documento franco-tedesco sull'Europa ha attirato l'attenzione politica soprattutto per le proposte sul problema dell'immigrazione. Ma ci sono importanti novità anche per l'Eurozona. Sono novità che ...

Occhio : la nuova Eurozona offre all’Italia più rischi che benefici : Il documento franco-tedesco sull’Europa ha attirato l’attenzione politica soprattutto per le proposte sul problema dell’immigrazione. Ma ci sono importanti novità anche per l’Eurozona. Sono novità che l’Italia farebbe bene ad accettare o a rifiutare? Come ha osservato Federico Fubini sul Corriere

Volley - Nations League : l'Italia soffre ma batte la Corea del Sud : SEUL - Seconda vittoria consecutiva per l'Italia nel quarto round della Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. La squadra guidata da Blengini ha avuto la meglio sui padroni di casa ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia soffre ma vince - battuta la Corea del Sud in cinque set : I ragazzi di Blengini vincono in cinque set contro la Corea del Sud, incassando il secondo successo consecutivo nella Volley Nations League Seconda vittoria consecutiva per l’Italia in questo quarto round della Volley Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui padroni di casa con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 22-25, 22-25, 15-12) al termine di una gara dai due volti. ...

Diabete : il 6% degli Italiani ne soffre – Convegno al San Carlo di Nancy : Piede diabetico: ne soffre il 25% dei diabetici. All’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma il Convegno dedicato alle novità su diagnosi e cura di una patologia sempre più diffusa. Più di mille interventi l’anno con il 90-95% di arti salvati. “Il Diabetico con complicanze neuro-ischemiche agli arti inferiori: un paziente in attesa di risposte”, questo il tema del congresso accreditato ECM che si terrà il 16 giugno presso ...

La ministra francese offre la pace «Europa troppo distante - vogliamo aiutare l'Italia ma parliamoci» : Il suo omologo, il ministro Paolo Savona, è noto per essere euroscettico e per questo non ha ottenuto il dicastero dell'Economia. Qual è stato il tenore del vostro colloquio? «Ci siamo parlati al ...