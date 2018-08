Italia | la Vigilanza boccia Foa presidente della Rai

Foa presidente per 24 ore. Forza Italia non tratta. Vigilanza Rai verso il no : La resa dei conti è prevista per questa mattina, alle 8.30 la commissione parlamentare di Vigilanza Rai si riunisce per votare presidente e amministratore delegato indicati ieri dal consiglio di amministrazione e solo in quel momento si vedrà se hanno sortito qualche effetto i contatti che Matteo Salvini avrebbe avuto con Silvio Berlusconi ieri ser...

Rai : Cda vota Foa presidente. In Vigilanza Forza Italia pronta a disertare : 18.46 - Sul voto in Vigilanza relativo alla ratifica di Foa presidente Rai l'orientamento di Forza Italia sarebbe di non far presentare i suoi parlamentari per il voto in Commissione, secondo La Stampa. I voti mancanti degli azzurri farebbero saltare il tavolo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà indicare a quel punto un nuovo candidato per la presidenza della Rai. 18.33 - Il via libera del Cda Rai a Marcello Foa presidente della ...

Rai - cda vota a maggioranza Foa presidente. Forza Italia : «Domani il nostro no in Vigilanza» : A quanto si apprende Marcello Foa è stato nominato a maggioranza dal cda presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di...

Nomine Rai : Di Maio difende Foa. Anche Forza Italia annuncia il suo "no" in Vigilanza : Sulle Nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini. Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa ...

Nomine Rai - Pd : “Ci opporremo a elezione di Foa alla presidenza. In Vigilanza Forza Italia voti contro insieme a noi” : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa, vicino al senatore della Lega Alberto Bagnai. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la sua designazione in commissione di Vigilanza Rai. Foa è stato proposto dal Tesoro come consigliere di amministrazione della tv pubblica e martedì prossimo sarà il cda ad indicarlo come presidente. Poi serve appunto la ratifica della ...

Alberto Barachini (Forza Italia) è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai: è stato eletto alla terza votazione con 22 preferenze, una in più della maggioranza. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Giacomelli del PD e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Nei primi due scrutini, in cui la maggioranza era fissata a 24 voti, Barachini aveva avuto rispettivamente 18 e 19 preferenze. ...

Vigilanza Rai e Copasir - eletti presidenti Barachini (Forza Italia) e Guerini (Pd) : Alberto Barachini presidente della Vigilanza Rai e Lorenzo Guerini alla guida del Copasir. Vanno a Forza Italia e al Pd le commissioni bicamerali di garanzia. Barachini, ex giornalista del Tg4 e del TgCom, è stato eletto senatore per la prima volta il 4 marzo. Il suo nome è stato preferito a quello di Maurizio Gasparri, che sembrava in prima fila. Guerini, a lungo ai vertici della segreteria del Pd dopo essere stato sindaco di Lodi, è al secondo ...

