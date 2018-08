IPhone dual SIM ufficiale | lo svela iOS 12

È arrivato il momento di un IPhone dual sim : Un po’ di tempo fa ero a Hong Kong per lavoro. Stavo provando un telefonino e, al posto del mio iPhone X, stavo usando uno Zenfone 5 di Asus. Ottimo apparecchio tra l’altro e con un prezzo azzeccatissimo, ma il punto non è questo. Sono abituato a usare gli iPhone dal primo modello del 2007 e sono più produttivo con le app che nel corso del tempo ho comprato e imparato a usare. Ma a Hong Kong mi sono trovato per la prima volta ...

Tutti i modelli - colori e il prezzo IPhone X 2018 : sarà perfino dual SIM? : Come sarà l'iPhone X 2018? Ci saranno almeno tre modelli come successori dei tre esemplari 2017? Il noto analista Ming-Chi Kuo ha appena pubblicato un rapporto in cui dettaglia la prossima generazione dei melafonini che potrebbe stupire per non pochi aspetti. Secondo quanto riportato pure dal sito di settore 9to5Mac, ecco che il prezzo dell'iPhone X Plus, quello cioè con schermo OLED da ben 6,5 ??pollici, dovrebbe assestarsi sui 1000 ...