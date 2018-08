“Io sul jet privato sto così” L’ultima di Lady Bonolis manda in bestia i fan

“Io e Romina”. La bomba estiva sulla coppia del secolo. Parla Al Bano (finalmente) : Dopo l’addio a Loredana Lecciso, AlBano Carrisi e Romina Power hanno fatto impazzire il gossip nostrano. I due si stanno preparando per una nuova tappa del loro tour insieme: in una data molto speciale la coppia più amata di sempre tornerà a duettare insieme sullo stesso palco in concomitanza con un anniversario molto speciale. I due artisti canteranno sul palco di Rimini il prossimo 26 luglio ma il pensiero dei fan è corso subito ...

Ilary Blasi sulle critiche a Balalaika : “Io e Belen due pesci fuor d’acqua” : Dopo settimane di critiche piovute su Balalaika, il programma Mediaset sui mondiali condotto da Nicola Savino e Ilary Blasi, la signora Totti rompe il silenzio e dice- finalmente- la sua. Lo fa dopo aver signorilmente taciuto, su chi attaccava la mancanza di contenuti del programma, l’incompetenza calcistica delle presenze femminili, il sessismo delle battute del Mago Forrest e altri verso Belen. E anche lo scarso share raccolto dal ...

Revelli a Calenda : “Ha pubblicato suo manifesto politico sul Foglio - non amato dal popolo di sinistra”. “Io sono fiero” : Confronto tra il sociologo e storico Marco Revelli e l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nel corso di In Onda (La7). Revelli obietta a Calenda: “Lei ha scelto Il Foglio per pubblicare il suo manifesto politico. Non mi sembra il miglior trampolino di lancio, perché è un giornale sicuramente non amato da quello che è stato il popolo di sinistra. E’ il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, uno di quelli che ha ...

Mercato San Antonio Spurs – Pau Gasol interviene sul caso Leonard : “Io e Kawhi non ci parliamo da tempo perchè…” : Pau Gasol ha reso noto un interessante scenario legato alla situazione di Kawhi Leonard in casa San Antonio Spurs: il n°2 avrebbe interrotto da tempo i contatti con diversi compagni I nuovi prospetti del Draft NBA, la situazione di LeBron James e l’imminente inizio della free agency rischiano di distogliere l’attenzione su un’altra faccenda alquanto complicata nel panorama NBA: il futuro di Kawhi Leonard. Il Mercato dei San ...

“Io in Cina? Mai” - Dries Mertens ha le idee chiare sul futuro : Dries Mertens mette a tacere ogni possibile voce di mercato che lo ha coinvolto nelle ultime settimane, niente Cina per il belga del Napoli “Non giocherò mai in Cina, mia moglie Kat non vuole andare fin lì”. A chiudere definitivamente alle voci di un trasferimento nella Super League è l’attaccante del Napoli e della Nazionale belga, Dries Mertens. “Ho ho avuto l’occasione per andare in Cina, anche perché c’era ...

Liegi - donna ostaggio : “Io sono stata risparmiata perché musulmana” : Liegi, donna ostaggio: “Io sono stata risparmiata perché musulmana” Liegi, donna ostaggio: “Io sono stata risparmiata perché musulmana” Continua a leggere L'articolo Liegi, donna ostaggio: “Io sono stata risparmiata perché musulmana” proviene da NewsGo.