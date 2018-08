Intesa Sanpaolo per i bisognosi | accordo con Banco alimentare e Banco farmaceutico

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Leonardo a +10% - Intesa Sanpaolo a +3 - 7% (31 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil italiano del secondo trimestre. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Piano di impresa Intesa Sanpaolo : firmato accordo con Banco Alimentare e Farmaceutico : Diecimila pasti al giorno e 3 mila medicinali al mese sono uno degli obiettivi del Piano di impresa 2018-2021, presentato da...

Intesa Sanpaolo : le agevolazioni per la zona franca in Campania : Il fenomeno delle cosiddette 'zone franche' è in continua crescita in tutti i Paesi del mondo tanto che alle 79 Zone Franche del 1975 in 25 Paesi del mondo alle attuali 4.500 Zone in 135 Paesi. Nel ...

Mosca - Intesa Sanpaolo sostiene mostra Museo Pukin : Roma, 23 lug., askanews, - Intesa SanPaolo sostiene la mostra presentata oggi al Museo Pukin di Mosca «Da Tiepolo a Canaletto e Guardi» e aperta al pubblico da domani 24 luglio al 14 ottobre prossimo. ...

Intesa Sanpaolo trasforma i tabaccai in bancomat : prelievi fino a 150 euro : MILANO - Mentre le reti di filiali delle banche italiane dimagriscono per evidenti ragioni di risparmio, e i sindacati denunciano che ben 383 Comuni sono rimasti senza sportelli, i banchieri studiano ...

Intesa Sanpaolo - Unicredit - Mps - Banco Bpm. Che cosa dicono gli analisti sulle nuove regole Bce per gli Npl : Che cosa ha deciso la Bce sul trattamento dei crediti deteriorati delle banche e come le novità è stato saluti dagli istituti di credito italiani come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm o Ubi '...

Intesa Sanpaolo : accordo con l'Ermitage di San Pietroburgo per scambi con le gallerie d'Italia : Con l'accordo, un nuovo capitolo si aggiunge nella storia della presenza di Intesa Sanpaolo nella Federazione Russa, intrecciando economia e arte, business e cultura e in particolare con il Museo ...

Accordo tra Intesa Sanpaolo con le Gallerie d'Italia e l'Ermitage di San Pietroburgo : Con l'Accordo , un nuovo capitolo si aggiunge nella storia della presenza di Intesa Sanpaolo nella Federazione Russa, intrecciando economia e arte, business e cultura e in particolare con il Museo ...

Intesa Sanpaolo - accordo triennale con il museo Hermitage : Roma, 11 lug., askanews, - Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, e Michail Piotrovsky, Direttore Generale del museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, Federazione Russa, hanno ...

Intesa Sanpaolo promuove la lirica italiana : oggi a Central Park "Opera italiana is in the Air" : Intesa Sanpaolo sostiene il concerto “Opera italiana is in the Air”, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà oggi al Central Park di New York; un evento gratuito...

Le filiali Intesa Sanpaolo diventano "Banca Assicurazione" : Rinnovamento in programma per tutte le filiali retail del Gruppo Intesa Sanpaolo: a partire dai prossimi giorni ed entro il mese di ottobre, cominciando dalle città principali per poi raggiungere anche le località...

Intesa Sanpaolo è banca assicurazione : entro ottobre nuovo nome alle filiali : ... su cui Intesa Sanpaolo ha deciso di puntare, non solo rappresenta un'opportunità per il Gruppo, ma risponde al bisogno di protezione delle famiglie e promuove la crescita della nostra economia'.

Intesa Sanpaolo : naming Banca Assicurazione in tutte filiali retail. Barrese : rispondiamo a bisogno protezione delle famiglie : ... su cui Intesa Sanpaolo ha deciso di puntare, non solo rappresenta un'opportunità per il Gruppo, ma risponde al bisogno di protezione delle famiglie e promuove la crescita della nostra economia", ...

Intesa Sanpaolo ed Enel insieme per l'innovazione delle Pmi con il supporto ad Aton : Aton ha siglato una partnership per l’offerta, tutta italiana, di batterie integrate con fotovoltaico per clienti residenziali, a prezzi competitivi. Grazie a questo accordo i pannelli solari si trasformano in una risorsa...