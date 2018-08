Intesa | nel semestre utile a 2 | 17 mld

Protocollo d’ Intesa tra Protezione Civile e Terna : insieme nelle emergenze per il benessere del territorio : E’ stato sottoscritto oggi a Roma il Protocollo d’intesa tra Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. e il Dipartimento della Protezione Civile per favorire un ulteriore sviluppo dei reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di ottenere la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito delle attività di Protezione Civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro ...

“Un asse dei volenterosi per frenare gli sbarchi” Intesa nel trilaterale Italia-Austria-Germania : Un «asse di volenterosi» guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far arrivare solo chi effettivamente fugge da guerre. È l’Intesa raggiunta al termine di un incontro trilateraletra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e i colleghi Horst Seehofer (Germania) e Herbert Kickl (...