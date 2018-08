Intervento chirurgico eccezionale al Meyer di Firenze | ricostruito intestino di 13enne

Eccezionale Intervento chirurgico a Padova : rimossa massa nel cuore di una donna con un’operazione innovativa e mai attuata prima : Di norma si sarebbe dovuti intervenire con un’operazione a cuore aperto per salvarle la vita, ma l’equipe cardiochirurgica dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova diretta dal Prof. Gino Gerosa che conta una nutrita esperienza di interventi eccezionali e pionieristici, non poteva non optare per un intervento, ancora una volta d’avanguardia, che contribuirà alla diffusione della conoscenza cardiochirurgica. L’Eccezionale operazione è stata ...

Infortunio Nibali : si spera nel recupero lampo - annunciato l'Intervento chirurgico : Tour de France tra i più cocenti per Vincenzo Nibali, delusione e rabbia per ciò che è successo alla tappa 12 di giovedì 19 luglio. Le polemiche che hanno investito l'organizzazione del Tour per la caduta di Nibali sono state di fuoco, come per altri spiacevoli eventi capitati in questa sfortunata edizione ma ora per la squalo è tempo di riposo e recupero. Per Vincenzo Nibali, il più prestigioso e valoroso al momento tra i ciclisti italiani ci ...

Carolyn Smith - nuovo Intervento chirurgico per il tumore?/ Foto - annuncio dall'ospedale e sostegno dei vip : Non è la prima volta che Carolyn Smith posta una Foto dal letto di ospedale ma tutto lascia pensare che oggi non sia lì per un ciclo di chemio ma per un intervento chirurgico per il tumore(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Sergio Marchionne in gravi condizioni dopo l'Intervento chirurgico alla spalla : Lotta tra la vita e la morte Sergio Marchionne, stando a quanto comunicato ieri dalla societa' FCA. dopo un intervento chirurgico alla spalla, a cui si è sottoposto il manager a fine giugno, sono sopraggiunte inattese complicanze durante la convalescenza post operatoria [VIDEO]. Aggravamento tale da non permettere a Marchionne di prore l'attivita' lavorativa. Le parole del comunicato, lette da John Elkann, esprimono una profonda amarezza per un ...

Sergio Marchionne sottoposto a Intervento chirurgico : le condizioni restano gravi : Sono gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato da fine giugno in una clinica a Zurigo, dove ha subito un intervento chirurgico. Ieri la notizia dell’abbandono anticipato del gruppo Fca, che il manager ha guidato per 14 anni. Al termine dei cda che hanno nominato i successori di Marchionne alla guida di Fca, Cnh e Ferrari, una nota del gruppo ha comunicato “con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte ...

Vicenza - Intervento chirurgico al cervello di bimba di 10 mesi : “Le abbiamo salvato la vita - operazione senza precedenti” : Un tempo quando arrivava in ospedale un neonato o un bambino molto piccolo con una emorragia cerebrale, i medici allargavano le braccia e dicevano: tamponiano, sperando che non si verifichino nel tempo gravi danni al cervello. Adesso una nuova strada chirurgica è stata aperta. “abbiamo salvato la vita a una bambina di appena 10 mesi con un intervento al cervello unico in Italia e senza precedenti anche nel resto del mondo”. Questo ...

Torino - Intervento chirurgico per Bonifazi : il comunicato : A seguito di accertamenti clinici e strumentali, Kevin Bonifazi è stato oggi sottoposto a intervento chirurgico in laparoscopia per sport ernia bilaterale. L'operazione è stata eseguita a Milano, presso la Clinica Igea, dal Professor Giuseppe Sansonetti alla presenza del dottor Paolo Gola, medico sociale del Torino. Il chirurgo ha ...

Lucio Presta in ospedale/ Intervento chirurgico per il marito di Paola Perego : come sta adesso? : Dalle vacanze all'ospedale il passo è stato breve per Lucio Presta. Il marito di Paola Perego ha subito un piccolo Intervento ma non ci sono dettagli sull'eventuale incidente(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 13:44:00 GMT)

Intervento chirurgico raro : rimossa cisti ovarica di oltre 40 kg