Inter | Vrsaljko e Vidal potrebbero non bastare | Spalletti vorrebbe anche un vice-Icardi

Inter - con Vrsaljko e Vidal una formazione tipo da scudetto (RUMORS) : Il calciomercato dell'Inter [VIDEO] sta per subire una forte accelerata. Stando ai rumors delle ultime ore infatti i nerazzurri di Luciano Spalletti sarebbero molto vicini all'acquisto di Vrsaljko e Vidal. Due giocatori che renderebbero senz'altro la formazione Interista molto più forte e competitiva, in grado pure di lottare per lo scudetto con la Juventus e le altre pretendenti. Sime Vrsaljko è un terzino destro che conosce molto bene la Serie ...

Calciomercato Inter - è ufficiale : preso Vrsaljko dall'Atletico Madrid : Vrsaljko is back. Luciano Spalletti ha il suo terzino destro, dall'Atletico arriva il croato. Sono stati proprio gli spagnoli ad ufficializzare il tutto, attraverso un tweet sui propri canali. L'ex ...

Ufficiale - Vrsaljko è dell'Inter : ANSA, - MILANO, 31 LUG - Sime Vrsaljko è un giocatore dell'Inter. A dare l'annuncio è stato l'Atletico Madrid, con una nota sul proprio sito, con cui conferma la cessione del 26enne croato in prestito ...

Ufficiale - Vrsaljko è dell'Inter. Arias all'Atletico Madrid : TORINO - Sime Vrsaljko è un giocatore dell'Inter. A dare l'annuncio è stato l'Atletico Madrid, con una nota sul proprio sito, con cui conferma la cessione del 26enne croato in prestito , 6,5 milioni, ...

Ufficiale - Sime Vrsaljko è un calciatore dell'Inter. Il terzino sbarca in Italia : Ora è anche Ufficiale. Con un comunicato sul sito, l' Atletico Madrid ha annunciato la cessione di Sime Vrsaljko all'Inter. Il terzino croato è atteso nelle prosSime ore a Milano, per le visite ...

Inter - ufficiale Vrsaljko : a Milano per visite e firma : Milano - Sime Vrsaljko è pronto a diventare un giocatore dell' Inter: raggiunta l'intesa tra i nerazzurri e l' Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso da 6,5 milioni e diritto di riscatto da ...

Inter - adesso è ufficiale : ecco Vrsaljko : L’Inter piazza il colpo Vrsaljko, ecco il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con l’Inter, in attesa dello scambio dei documenti e dell’effettuazione delle visite mediche, per il trasferimento di Sime Vrsaljko. Dopo due stagioni con il nostro club vogliamo augurare a Sime le migliori fortune dal punto di vista professionale per questa sua avventura ...

Ufficiale - Vrsaljko all’Inter ed Arias all’Atletico Madrid : Vrsaljko è dell’Inter, l’Atletico Madrid ha comunicato ufficialmente la cessione del terzino e l’arrivo di Arias Vrsaljko all’Inter ed Arias all’Atletico Madrid, il via vai dei terzini destri è Ufficiale. L’Atletico di Diego Simeone ha comunicato questa sera la cessione dell’esterno croato ed il contemporaneo acquisto del calciatore colombiano che interessava al Napoli. Vrsaljko nelle prossime ore ...

Inter - Vrsaljko in arrivo : a Milano per visite e firma : Milano - Sime Vrsaljko è pronto a diventare un giocatore dell' Inter . Il 26enne terzino croato dovrebbe sbarcare in tarda serata a Malpensa per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Raggiunta l'...

Inter - il futuro di Vidal lo svela il figlio : “ecco dove andrà” - intanto Vrsaljko sbarca a Milano : Arturo Vidal in procinto di lasciare il Bayern Monaco, il futuro del calciatore cileno lo ha svelato il figlio Alonsito: tutti i dettagli “Tanti mi chiedono dove andrà a giocare mio papà. Posso dire che ci sono due opzioni: il Barcellona e l’Inter”. Sono le parole del figlio di Arturo Vidal, Alonsito, il quale su Youtube ha parlato della prossima destinazione del padre. Dunque affare avviato con l’Inter, ma occhio ...

Vrsaljko si porta Vidal : l'Inter è da impazzire : Nel destino di Vrsaljko c'è sempre stata l'Italia, soprattutto per uno stuolo di compagni in nazionale - i vice-campioni del mondo croati - che giocano nel nostro campionato. Inter: Icardi e Lautaro ...

Inter - in arrivo Vrsaljko con il suo nuovo soprannome : La stagione con l'Atletico non è stata esaltante, ma con la maglia della Croazia Vrsaljko ha mostrato di essere un calciatore di assoluto livello. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'ex esterno del Sassuolo si sia guadagnato un nuovo soprannome per il suo look. 'Sui giornali croati recentemente hanno cominciato a chiamarlo 'Escobar' per i capelli pieni di ...

VRSALJKO ALL’Inter/ Ultime notizie - è fatta : il saluto di Brozovic. Assalto a Vidal per una top11 da scudetto : VRSALJKO all'Inter? Ultime notizie, accordo con l'Atletico Madrid chiuso: il terzino potrebbe essere a Milano già questa sera, domani le visite mediche di rito.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Inter scatenata sul mercato - non solo Vrsaljko : a un passo anche da Vidal : Sime Vrsaljko , 26 anni, è il nuovo terzino destro dell'Inter: i nerazzurri hanno infatti trovato l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base del prestito a sei milioni di euro con diritto di riscatto ...