Inter | Vrsaljko è ufficiale | ' Felice e orgoglioso di essere qui'

Calciomercato Inter - ufficiale l’acquisto di Vrsaljko : il comunicato del club nerazzurro : La società nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo del terzino croato con una nota apparsa sul proprio sito L’Inter ha il suo nuovo terzino, si tratta di Sime Vrsaljko il cui arrivo è stato ufficializzato dal club nerazzurro con un comunicato apparso sul sito. ‘Sime Vrsaljko è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno croato arriva a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore dei ...

Inter - Vrsaljko e Vidal potrebbero non bastare : Spalletti vorrebbe anche un vice-Icardi : L'Inter sembra vicina a chiudere la vicenda terzino destro. Quella del laterale è una delle richieste del tecnico Luciano Spalletti in vista della nuova stagione, dato che attualmente in rosa c'è il solo Danilo D'Ambrosio in quel ruolo. La societa' nerazzurra sembra aver convinto l'Atletico Madrid a cedere Sime Vrsaljko [VIDEO] in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per un'operazione complessiva di circa venticinque milioni di euro. ...

Inter - adesso è ufficiale : ecco Vrsaljko : L’Inter piazza il colpo Vrsaljko, ecco il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con l’Inter, in attesa dello scambio dei documenti e dell’effettuazione delle visite mediche, per il trasferimento di Sime Vrsaljko. Dopo due stagioni con il nostro club vogliamo augurare a Sime le migliori fortune dal punto di vista professionale per questa sua avventura ...

